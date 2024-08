Il prezzo di Dogwifhat aumenta mentre la prevendita di PlayDoge Meme Coin arriva a 6 milioni di dollari

Il mercato delle criptovalute è di nuovo in rialzo con BTC in crescita del 3,96% a $57.317,19. Meme coin come dogwifhat (WIF) sono salite alle stelle.

Il mercato delle criptovalute è di nuovo in rialzo con BTC in crescita del 3,96% a $57.317,19. Meme coin come dogwifhat (WIF) sono salite alle stelle.