Il prezzo di Dogwifhat si avvicina a $ 3 – Ecco le altre meme coin da tenere d'occhio questa settimana

Dogwifhat ha guidato il mercato delle meme coin questa settimana con un aumento del 50%. Ma man mano che WIF guadagna terreno, si allarga la possibilità affinché anche altre meme coin possano volare.

Il rally di Solana abilita il Surge WIF

Dogwifhat è la più grande meme coin di Solana, e questa settimana ha funzionato a meraviglia, con il prezzo di SOL alle stelle. Le condizioni rialziste del mercato di Solana hanno indotto i trader ad accumulare WIF, anticipando un’ulteriore crescita dell’ecosistema.

WIF ha un prezzo di $ 2,73. La sua forza non mostra segni di allentamento, con un rally del 7% oggi che ha aggiunto carburante alla performance di questa settimana.

Ed è importante non perdere il volume di trading, che attualmente ammonta a 452 milioni di dollari e che la rende la sedicesima criptovaluta di oggi.

In altre parole, qui c’è una grande attenzione su WIF, con la sua attività di trading che supera rapidamente la sua valutazione.

L’interesse di mercato di WIF si diffonde anche sui social media. Il trader Koala si sta preparando per un breve nuovo test del supporto prima di un movimento esplosivo a 3,2$.

Nel frattempo, PepeXBT guarda avanti. L’analista prevede che la prossima tappa di WIF lo spingerà verso il suo massimo storico (4,85 dollari) prima di continuare verso i 10 dollari.

3 meme coin da tenere d’occhio

In effetti, con Dogwifhat in rialzo del 50% questa settimana e il mercato delle criptovalute che sta riacquistando slancio rialzista, non sembra esserci nulla che possa ostacolare un altro rally.

Ma man mano che aumenta il ritmo, c’è una crescente opportunità per altre meme coin di prendere il volo. Esploriamo le tre alternative da guardare questa settimana.

PlayDoge

PlayDoge è una nuova meme coin ibrida e un progetto Play-to-Earn (P2E). Attualmente è in fase di prevendita con 5,8 milioni di dollari raccolti. Ci sono aumenti di prezzo durante tutta la prevendita e il successivo avverrà tra un giorno. PlayDoge è un perfetto mix di giochi nostalgici, eccitazione memetica e dinamiche P2E innovative.

La sua premessa principale è un gioco di compagnia per animali ispirato al blockbuster degli anni ’90 Tamagotchi. Come Tamagotchi, PlayDoge invita gli utenti a prendersi cura di un animale domestico, assicurandosi che sia felice e in salute.

Ma PlayDoge scambia l’animale domestico Tamagotchi con un doge domestico e introduce ricompense crypto. Gli utenti accumuleranno punti XP prendendosi cura dei propri animali domestici e completando minigiochi, e ciò consentirà di guadagnare token $PLAY.

Il token ha anche molteplici utilità, tra cui lo staking e gli acquisti in-game. Con un fascino memetico, uno zeitgeist Tamagotchi e un’utilità intrinseca, c’è qualcosa per tutti in PlayDoge. Ma con un aumento dei prezzi imminente, coloro che cercano di comprare $PLAY dovrebbero agire rapidamente.

Cat in a dogs world

Cat in a dogs world (MEW) ha registrato un successo costante questa settimana. Il progetto è una meme coin basata su Solana. Le meme coin a tema felino hanno guadagnato importanza recentemente. Attualmente, Mog Coin di Ethereum è in testa alla classifica con una capitalizzazione di mercato di 799 milioni di dollari, ma MEW sta rapidamente recuperando terreno.

MEW detiene una capitalizzazione di mercato di 648 milioni di dollari e questa settimana ha decisamente superato MOG, in rialzo del 106%, mentre MOG è in rialzo del 3%.

Mettendo insieme la sua forza relativa e le prospettive rialziste di Solana, nelle prossime settimane potrebbero esserci enormi opportunità di crescita per MEW. MEW ha un valore di $ 0,007266 e oggi è in rialzo di oltre il 30%. Il suo volume nelle 24 ore ammonta a 336 milioni di dollari, in crescita del 104%.

Dogecoin

L’ultima della nostra lista è la meme coin leader del mercato Dogecoin. DOGE potrebbe anche essere pronto per una grande settimana, con il proprietario di X e il famoso magnate degli affari Elon Musk che domenica si immergerà nuovamente nel mondo crypto.

Dopo che Joe Biden ha abbandonato la corsa presidenziale, Musk ha cambiato la sua immagine del profilo X con una con occhi laser rossi, un noto simbolo di sostegno alle criptovalute.

Questo sembra un cenno al candidato presidenziale pro-cripto Donald Trump, che Musk ha sostenuto pubblicamente di recente. Musk ha aumentato da solo il prezzo del DOGE fino a una capitalizzazione di mercato di circa 80 miliardi di dollari nel 2021, e da allora l’Esercito dei Dogi attende il suo ritorno.

La nuova immagine del profilo del proprietario di X potrebbe segnare il suo ritorno alle criptovalute, il che sarebbe fondamentale per DOGE. Attualmente, Dogecoin ha un valore di 0,137 dollari, in rialzo del 4,5% oggi e del 15% questa settimana. Detiene una capitalizzazione di mercato di 19 miliardi di dollari e un volume di trading di 1,4 miliardi di dollari nelle 24 ore, in crescita del 33%.