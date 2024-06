Il prezzo di Floki continua a salire con un incremento del 23% mentre la questa meme coin P2E raccoglie $ 2 milioni in presale

Oggi Floki è in rialzo del 28%, sottolineando il suo successo enorme mentre i prezzi delle criptovalute aumentano. Nel frattempo, la meme coin PlayDoge viene definita il prossimo Floki poiché la sua prevendita ha raccolto più di 2,1 milioni di dollari.

Il prezzo di Floki esplode mentre la narrativa di BNB si surriscalda

I recenti guadagni di Floki sono stati alimentati dalla sua relazione con BNB, che oggi si sta dirigendo verso il suo massimo storico con una crescita del 12%.

FLOKI ha attualmente un prezzo di 0,0003372$, in rialzo del 28% oggi, del 14% questa settimana e del 75% questo mese.

Attualmente detiene una capitalizzazione di mercato di 3,2 miliardi di dollari e un volume di trading di 1,2 miliardi di dollari nelle 24 ore.

L’andamento dei prezzi di oggi la inserisce nella top 100 delle criptovalute con le migliori prestazioni e come seconda classificata su Uniswap. I recenti guadagni di Floki lo hanno spinto verso il suo massimo storico del 2021, che, secondo i dati di CoinMarketCap, è distante solo l’1,94%.

Ciò sta attirando l’attenzione dei migliori analisti del settore, attratti dal fascino dei rapidi guadagni. Kaleo ha notato che Floki sta esplodendo e lo ha paragonato a Pepe.

Il trader ha anche paragonato Floki a Pepe in un altro tweet, tracciando somiglianze tra l’andamento dei prezzi e le narrazioni dei progetti. Ha notato che Pepe offre un “beta play” sul prezzo dell’ETH, mentre Floki offre un’esposizione beta a BNB.

Il motivo del pump di Floki è che si tratta di una criptovaluta nativa di BSC e la moneta nativa della chain, BNB, ha recentemente iniziato a prendere ritmo e ad avvicinarsi al suo massimo.

Tuttavia, il recente successo di BNB si fa sentire anche in altre aree del suo ecosistema.

Ad esempio, il suo token DEX principale, CAKE, oggi è cresciuto del 14%. Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato totale combinata dell’ecosistema è aumentata del 4,9%.

Un altro vantaggio in termini di criptovaluta è la nuova prevendita, PlayDoge.

Simile a Floki, PlayDoge è una meme coin Play-to-Earn (P2E). PlayDoge offre una solida alternativa per coloro che cercano una capitalizzazione di mercato inferiore e una criptovaluta con un potenziale di rialzo più elevato.

PlayDoge raccoglie 2,1 milioni di dollari in prevendita: sarà la prossima meme coin P2E esploderà?

Fino a poco tempo fa, Solana, Ethereum e Base erano al centro del settore delle meme coin.

Tuttavia, BSC è tornato alla ribalta, in un momento perfetto per far esplodere PlayDoge.

Il token è attualmente in fase di prevendita e consente agli investitori di acquistarlo a un prezzo fisso prima del lancio sugli exchange.

Ispirati dai giochi Tamagotchi degli anni ’90, gli utenti di PlayDoge si prenderanno cura dei loro cani, assicurandosi che siano nutriti, riposati e intrattenuti.

Interagendo con i propri animali domestici e completando i minigiochi, i giocatori guadagneranno ricompense che li spingeranno in vetta alla classifica della piattaforma, guadagnando così più token $PLAY.

Il token $PLAY ha diverse utilità. Ad esempio, garantisce ricompense, ma può anche essere utilizzata per acquisti e staking in-game. Attualmente, lo staking offre un APY del 143%, ma questo diminuirà man mano che lo staking pool cresce.

Il prezzo di prevendita di PlayDoge è di $ 0,00503. Tuttavia, il valore aumenterà tra due giorni o quando la prevendita raggiungerà i 2,5 milioni di dollari. Pertanto, coloro che cercano il miglior rapporto qualità-prezzo dovrebbero agire rapidamente.