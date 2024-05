Il prezzo di Pepe continua a salire dell'11%: Sealana è la prossima meme coin ad esplodere?

Pepe continua a crescere, registrando un incremento dell’11%, nonostante il mercato abbia subito un rallentamento. Nel frattempo, la prevendita di Sealana sta raggiungendo i 3 milioni di dollari. Sarà questa la prossima meme coin ad esplodere?

Le approvazioni dell’ETF Spot su ETH accendono la frenesia su Pepe

Pepe è emerso come uno dei principali beta play di Ethereum, superando decisamente la stessa coin questa settimana. Ciò fa seguito all’approvazione degli ETF spot su Ethereum da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 23 maggio.

Mentre la maggior parte delle criptovalute a grande capitalizzazione è in ribasso, ETH ha continuato a crescere dopo il via libera della SEC. Attualmente ha un prezzo di $ 3,9K e oggi è in aumento del 4,5%.

Tuttavia, Pepe, una delle meme coin più popolari di Ethereum, oggi è cresciuta del 12% e ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico (ATH).

Il suo prezzo è pari a 0,0000166 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 6,9 miliardi di dollari e un volume di trading di 2,5 miliardi di dollari nelle 24 ore, in crescita del 18% oggi.

Pepe è cresciuta del 75% questa settimana, diventando la seconda criptovaluta con la migliore performance nella top 100 per capitalizzazione di mercato. Questo è secondo solo a Ethereum Name Service, in crescita del 79%.

Passando a ciò che ciò potrebbe significare guardando al futuro, Crypto Knight prevede un continuo slancio rialzista per la meme coin a tema rana. Secondo la previsione dell’analista, Pepe potrebbe avanzare verso 0,00003958$ nelle prossime settimane. Ciò rappresenta un guadagno del 137% rispetto al prezzo attuale.

Nel frattempo, Zer0 suggerisce che il rally di Pepe rimane agli inizi, in seguito ad un confronto del suo percorso rispetto a Dogecoin. In effetti, tutto ciò presenta una prospettiva considerevolmente favorevole per Pepe.

Ma mentre Pepe apre la strada, molte meme coin con capitalizzazione di mercato inferiore potrebbero vedere una crescita fuori misura.

Stanno emergendo innumerevoli progetti a bassa capitalizzazione, ma uno dei più promettenti è Sealana. I principali trader si stanno mobilitando poiché il suo aumento totale prevendita si avvicina ai 3 milioni di dollari.

Gli analisti sostengono che Sealana possa garantire rendimenti 100x

Mentre la narrativa dell’ETF di Ethereum ha rafforzato il prezzo di Pepe e di altri token dell’ecosistema di Ethereum, il mercato prevede che un ETF di Solana potrebbe essere il prossimo traguardo, un’ottima notizia per le meme coin dell’ecosistema come Sealana.

Tuttavia, questo non è l’unico fattore che suscita entusiasmo. Sealana segue il progetto di prevendita di Book of Meme, che ha consentito un rally di 1 miliardo di dollari in due giorni dalla sua IEO.

Secondo il suo sito web, Sealana è una foca che fa trading di meme coin dal seminterrato di sua madre, vivendo di tonno in scatola e patatine fritte con la speranza di ottenere guadagni che gli cambino la vita e che gli permettano di acquistare una nuova Lambo.

Inoltre, l’account X di Sealana è pieno di riferimenti spiritosi agli ex-presidenti statunitensi.

Ha anche un’atmosfera in stile South Park, aiutando a coltivare una community fedele di Solana degens. In effetti, questi fattori si allineano perfettamente con il selvaggio West di Solana Crypto Twitter, quindi non c’è da meravigliarsi che gli investitori stiano investendo migliaia di dollari.

Tuttavia, la prevendita di Sealana non ha un limite massimo predeterminato, quindi i potenziali investitori dovrebbero agire rapidamente per evitare di perdere questa opportunità.