Il prezzo di Pixelverse scende a causa delle preoccupazioni relative agli airdrop: PlayDoge è un'alternativa migliore a Notcoin?

C’è un notevole entusiasmo attorno al nuovo progetto GameFi Pixelverse, e molti lo definiscono il successore di Notcoin e Hamster Kombat.

Il suo nuovo token play-to-earn PIXFI è stato lanciato il 18 luglio e ha riscontrato un successo immediato, con un rally di oltre il 400% per raggiungere il massimo storico di $ 0,097 il 19 luglio. Tuttavia, il prezzo di Pixelverse si sta correggendo rapidamente poiché le preoccupazioni relative al suo programma di airdrop stanno mettendo a dura prova.

PIXFI è sceso di quasi il 21% nelle ultime 24 ore. Ancora più importante, ora viene scambiato al 35% al ​​di sotto del suo massimo storico.

Il token P2E potrebbe scendere ulteriormente poiché esperti di grandi nomi e influencer crypto stanno iniziando a parlare contro di esso sui social media.

Nel frattempo, una nuova meme coin del settore GameFi – PlayDoge (PLAY) – sta rapidamente rubando i riflettori, grazie al suo gameplay gratificante, in stile Tamagotchi. Alcuni esperti hanno addirittura suggerito la possibilità di una crescita di 100 volte in PLAY dopo il suo lancio.

Il prezzo di Pixelverse in calo

I progetti GameFi stanno diventando molto pubblicizzati, soprattutto sulla blockchain TON.

Pixelverse è emerso come l’ultima novità del settore, seguendo le orme di Notcoin e Hamster Kombat.

Non sorprende che il suo gioco tap-to-earn PixleTap abbia avuto un enorme successo su Telegram, attirando oltre 50 milioni di utenti a giugno. Ciò avviene dopo che Hamster Kombat è diventato uno dei giochi per dispositivi mobili più popolari all’inizio di quest’anno, accumulando oltre 240 milioni di utenti.

Come accennato in precedenza, il token PIXFI nativo di Pixerlverse è stato lanciato il 18 luglio ed è già attivo sui principali CEX come Bitget, MEXC, GATE, Bybit e HTX. Resta da vedere se riuscirà a ottenere una quotazione Binance simile a Notcoin.

Tuttavia, il prezzo di Pixelverse si sta ora correggendo rapidamente a causa delle crescenti preoccupazioni riguardo al suo programma di airdrop.

In un recente post su X, il team di Pixelverse ha rivelato che gli utenti che scelgono di richiedere immediatamente i propri token in airdrop riceveranno solo il 10% delle partecipazioni, mentre il resto andrà alla tesoreria del progetto.

In alternativa, gli utenti possono scegliere di non richiedere immediatamente l’airdrop, nel qual caso le loro partecipazioni verranno automaticamente messe in staking e rilasciate nell’arco di 2 anni.

Il team Pixelverse ha affermato che l’airdrop è progettato per prevenire qualsiasi attività simile a quella dei bot ed eliminare il rischio di azioni di prezzo pump-and-dump. Tuttavia, l’impatto sul prezzo PIXFI è stato opposto a quanto previsto.

PlayDoge è la migliore alternativa P2E a Notcoin?

PlayDoge (PLAY) sta rapidamente emergendo come uno dei principali attori nel settore GameFi, grazie alle sue prestazioni di prevendita.

L’ICO crypto di $PLAY ha già ricevuto oltre 5,7 milioni di dollari in investimenti iniziali, un segnale del suo elevato potenziale di rialzo.

Il gameplay in stile Tamagotchi di PlayDoge, costruito attorno all’iconico personaggio del Doge, ha suscitato un notevole interesse da parte degli appassionati di meme coin e dei giocatori. I giocatori ottengono Doge come proprio compagno virtuale, che devono addestrare e nutrire o ricevere una penalità per negligenza.

Ancora più importante, possono completare una serie di classici giochi 2D e guadagnare criptovalute e punti XP gratuiti. I giocatori con il maggior numero di punti esperienza guadagneranno premi bonus, accreditati in token $PLAY. A differenza di Pixelverse, i giocatori possono ritirare le proprie vincite in qualsiasi momento.

Con una mossa rara, PlayDoge offre anche staking multi-chain, seguendo le orme di Floki. Gli investitori possono ottenere rendimenti interessanti sia su Ethereum che su BNB Smart Chain.

A differenza di Pixelverse, quasi il 70% della fornitura di token PLAY è direttamente disponibile per la community: 50% in prevendita, 12% come premi di staking e 6,5% come premi della community. Anche la restante offerta è stata destinata allo scambio di liquidità e al marketing dei progetti.