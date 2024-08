Il quarto hedge fund più grande d’Europa detiene 500 milioni di dollari in ETF Bitcoin: ecco chi è

Il quarto hedge fund più grande d’Europa, Capula Management, ha recentemente reso noti di detenere 500 milioni di dollari in partecipazioni in ETF Spot su Bitcoin in un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Lo sviluppo arriva mentre i veicoli di investimento BTC hanno superato 1 miliardo di dollari in volume di scambi lunedì.

L’aumento dell’attività è legato a un crollo massiccio nei mercati azionari e delle criptovalute. Inoltre, il responsabile della ricerca di Galaxy Digital ha osservato che ciò ha portato a un’attività di trading “estremamente elevata” per i prodotti Bitcoin.

Tuttavia, questi ETF su BTC stanno diventando sempre più diffusi nel più ampio settore finanziario.

Chi è Capula Management

Capula Investment Management LLP è un hedge fund britannico, il quarto più grande in Europa, con asset in gestione (AUM) di circa 30 miliardi di dollari a partire dal 2024.

La sua sede centrale si trova al 7 di Clarges Street, a Mayfair, Londra, con entità affiliate a Hong Kong, Giappone, Singapore e negli Stati Uniti.

È stata fondata nel 2005 da Yan Huo e Masao Asai, come spin-off dell’UFJI. La società gestisce strategie di rendimento assoluto, reddito fisso potenziato, macro e alpha di crisi.

Capula Investment Management ha investimenti significativi in ​​due prodotti ETF Spot su BTC. Innanzitutto, iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock rappresenta oltre 250 milioni di $. In alternativa, la società ha investito oltre 210 milioni di $ nel Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

Questa mossa arriva solo pochi giorni dopo che Morgan Stanley ha recentemente consentito ai consulenti patrimoniali di offrire ai clienti Spot Bitcoin ETF. Nello specifico, la società ha detto a 15.000 consulenti di offrire i prodotti. Secondo Bloomberg, le offerte inizieranno già la prossima settimana.

I prodotti BTC, approvati a gennaio di quest’anno, hanno registrato complessivamente più di 18 miliardi di $ di afflussi netti nel corso dell’anno. Ciò dovrebbe solo continuare a crescere. Sebbene Bitcoin abbia sofferto di una flessione del mercato, è prosperato nel 2024. A marzo di quest’anno, ha raggiunto il massimo storico di 73.000 $. Il record è stato guidato dall’interesse istituzionale, appena tre mesi dopo il debutto degli ETF.