Il rally delle meme coin su Solana: quali sono le previsioni del token BOME?

L’ecosistema Solana ha iniziato questa settimana con il freno a mano, ma da martedì ha mostrato segni di ripresa.

Sia Solana che il più ampio mercato delle criptovalute sembrano consolidarsi, mentre ci avviamo a chiudere un mese di giugno tutto sommato positivo.

Tra le prime 8 meme coin per capitalizzazione di mercato, Book of Meme (BOME) è emersa come una delle migliori, registrando un aumento del 6% questa settimana, il più alto tra le meme coin su rete Solana.

Quali le prospettive per BOME?

Ad oggi BOME ha registrato un +16% nell’ultima settimana. Tuttavia, gli investitori in BOME potrebbero trovare pochi motivi per festeggiare, poiché il token rimane oltre il 60% al di sotto del suo massimo storico fissato a metà marzo.

Infatti, a marzo, BOME era una meme coin con una capitalizzazione di mercato di un miliardo. Ora, la capitalizzazione di mercato è di circa 600 milioni di dollari. Detto questo, questo è ancora sufficiente perché BOME sia considerata una delle migliori meme coin a livello globale.

Un sondaggio sulle opinioni dei trader più popolari su Twitter ha rivelato che il modesto aumento del valore del token possa essere attribuito alla ripresa complessiva dell’ecosistema Solana questa settimana.

Ricordiamo che il prezzo del SOL è passato dai minimi di circa 123 dollari all’attuale range di 136-138 dollari, e questo ha dato una spinta all’intero ecosistema. BOME sembra aver sfruttato questo slancio per stabilizzarsi e registrare un leggero rialzo.

BOME potrebbe avere difficoltà a produrre guadagni sostanziali nel breve termine, con un rally più ampio del mercato delle criptovalute. La performance del token rimarrà probabilmente strettamente legata alle tendenze più ampie del mercato delle criptovalute mentre ci avviciniamo alla fine del mese.

Sealana annuncia un airdrop a seguito della prevendita crypto di successo

Un nuovo player nello spazio delle meme coin di Solana, Sealana, ha raccolto oltre 6 milioni di dollari nella sua prevendita. È interessante notare che, nonostante la conclusione della prevendita, gli investitori possono ancora comprare SEAL token sul sito ufficiale di prevendita ad un prezzo scontato di $ 0,022.

Sealana ha annunciato tramite Twitter che il suo airdrop inizierà martedì 2 luglio. Il team in realtà ha sottolineato che c’è ancora tempo per acquisire i token SEAL prima dell’inizio dell’airdrop.

Hanno anche rivelato piani per pool di scambio DEX su Raydium Protocol e Uniswap, con token destinati ad essere distribuiti tramite catene BNB e SOL. Ciò avverrà lo stesso giorno.

Il progetto Sealana è incentrato su un iconico personaggio foca che riposa nel seminterrato di sua madre, incarnando lo stereotipo del commerciante degenerato in attesa di un colpo di fortuna nel mondo delle meme coin di Solana.

La mascotte del progetto, una foca sovrappeso, fa scherzosamente satira sui commercianti di meme coin che trascorrono troppo tempo alla ricerca del prossimo grande gettone nel “Mare di Solana”.

Un fattore cruciale per il successo della prevendita di Sealana è stata la sua comunità in crescita, che vanta oltre 13.000 persone su Twitter e più di 20.000 utenti su Telegram. Il progetto ha inoltre condotto un’ampia campagna di marketing; pubblicità sui media specializzati in crypto e collaborazioni con influencer social.

A differenza di alcune meme coin che offrono funzionalità di utilità, Sealana adotta un “approccio a utilità zero”, basandosi esclusivamente sulla memetica e sul coinvolgimento della comunità.

Il progetto non fornisce casi d’uso pratici o funzionalità come lo staking, concentrandosi invece sulla costruzione di una comunità forte, spesso un fattore critico per il successo delle meme coin.