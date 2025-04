Il set da 2 Localizzatori Bluetooth Tile a soli 41€: promo esclusiva su Amazon!

Non perdere l’occasione di acquistare il Tile by Life360 Starter Pack, il set da 2 Localizzatori Bluetooth che rappresenta un alleato imbattibile per ritrovare ogni oggetto smarrito! Approfitta ora dell’offerta speciale su Amazon.it a soli 41,99€, con uno sconto imperdibile del 18% rispetto al prezzo originale!

Mai più oggetti smarriti: il tuo alleato quotidiano

Quante volte ti sei trovato a cercare le chiavi, il portafoglio o il telefono proprio nei momenti più critici? Con il Tile by Life360 Starter Pack, dire addio a questi fastidiosi imprevisti diventa realtà. Questo set include due localizzatori Bluetooth di alta qualità, il Tile Mate e il Tile Slim, perfetti per tenere sempre sotto controllo i tuoi oggetti più preziosi.

Il punto di forza di questi localizzatori è il loro design ultra compatto e leggero. Con dimensioni di appena 3,78 x 3,78 x 0,71 cm e un peso di soli 8,9 grammi, i Tile possono essere agganciati a chiavi, borse, portafogli e molto altro senza alcun ingombro. Grazie all’app dedicata, ritrovare i tuoi oggetti è semplicissimo: puoi far suonare il dispositivo o visualizzarne la posizione esatta su una mappa.

Massima sicurezza e connessione familiare

Ma non è tutto: premendo due volte il pulsante sul Tile, potrai far squillare il tuo smartphone anche quando è in modalità silenziosa. Un’innovazione che ti salva quando il telefono sembra scomparso tra i cuscini del divano o sotto una pila di documenti!

Il Tile by Life360 Starter Pack non è solo un localizzatore di oggetti, ma anche uno strumento per migliorare la sicurezza familiare. Grazie all’integrazione con l’app Life360, puoi monitorare su una mappa condivisa non solo i tuoi oggetti, ma anche i membri della tua famiglia. Inoltre, la funzione SOS consente di inviare allarmi discreti in caso di emergenza.

Questo kit rappresenta un’occasione unica per chi desidera mantenere il controllo sui propri effetti personali e migliorare la sicurezza della propria famiglia. Le batterie al litio incluse garantiscono un utilizzo immediato, rendendo il prodotto ancora più conveniente.

Il modello RE-65012 è compatibile sia con dispositivi iOS che Android, offrendo un’ampia accessibilità per ogni tipo di utente. Un prodotto versatile, semplice da usare e indispensabile nella vita quotidiana. Acquista ora il Tile by Life360 Starter Pack ad un prezzo scontato di 41,99€ grazie ad uno sconto del 18% e rivoluziona il tuo modo di organizzare la giornata!

