Il Sole si spegnerà per un minuto e mezzo: la data ufficiale (e vicinissima) della spettacolare eclissi

Il 12 agosto 2026 si prepara a essere una data storica per l’Europa occidentale: l’eclissi solare totale regalerà alla Spagna e alle Isole Baleari uno spettacolo unico, con il Sole che scomparirà per circa un minuto e mezzo sopra numerose località densamente abitate. La fascia di totalità attraverserà città come A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza e València, rendendo la penisola iberica il punto focale di un evento che non si ripeterà fino al 2027 e al 2028.

Non si tratta solo di un fenomeno astronomico: la gestione dell’afflusso di visitatori rappresenta una sfida senza precedenti. Secondo le stime, circa 15 milioni di persone si troveranno in aree da cui sarà possibile osservare la totalità, con concentrazioni particolarmente elevate nelle zone settentrionali e lungo le coste, dove il rischio di sovraffollamento, incendi e problemi logistici è concreto. Le autorità spagnole hanno messo in campo piani speciali di Protezione Civile, coordinando mobilità, servizi sanitari e accessi ai punti di osservazione per garantire sicurezza e ordine.

Come osservare l’eclissi in sicurezza

Dal punto di vista tecnico, non basta trovarsi dentro la fascia di totalità: l’eclissi si verificherà a un’altezza molto bassa sul cielo, appena 2°30’, rendendo fondamentale scegliere posizioni con orizzonti liberi da ostacoli come alberi, edifici o colline. La durata della fase di oscuramento totale varierà sensibilmente a seconda della località: nelle Asturie potrà raggiungere fino a 110 secondi, mentre il massimo globale toccherà i 2 minuti e 18 secondi, lontano dalla Spagna.

Le condizioni meteorologiche aggiungono un ulteriore elemento di incertezza: la probabilità di cieli sereni lungo la fascia cantabrica è stimata tra il 30 e il 50%, mentre le aree interne potrebbero offrire maggiore stabilità atmosferica ma meno servizi e infrastrutture. Questo rende la pianificazione dell’osservazione una vera e propria sfida logistica, soprattutto in piena stagione turistica, con prenotazioni già esaurite e accessi limitati in molti punti strategici.

L’eclissi del 12 agosto non sarà quindi solo uno spettacolo astronomico, ma un banco di prova per la Spagna: dalla gestione del traffico e dell’accoglienza alla sicurezza dei partecipanti. Le autorità hanno già attivato protocolli specifici nelle comunità autonome più coinvolte, assicurando coordinamento tra enti locali e servizi di emergenza. Gli esperti raccomandano inoltre cautela nell’osservazione diretta del Sole, con occhiali certificati e filtri specifici per telescopi o binocoli, limitando l’esposizione ai soli istanti di totalità.