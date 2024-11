Il Tablet Lenovo più innovativo di sempre oggi è in offerta speciale su Amazon

Hai bisogno di un tablet performante per effettuare quasiasi tipologia di operazione in modo efficiente anche in movimento? Allora punta tutto sul Lenovo Tab M11, oggi disponibile su Amazon a soli 184 euro con uno sconto conveniente del 19%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere potrebbe scadere da un momento all’altro!

Lenovo Tab M11: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Lenovo Tab M11 innanzitutto dispone della potente CPU octa-core MediaTek Helio G88 che garantisce prestazioni eccezionali in qualsiasi settore.

Una delle sue caratteristiche principali è sicuramente il display IPS da 11 pollici con risoluzione FullHD+ WUXGA (1920×1200) e luminosità di 400nits così da garantire immagini sempre impeccabili, dai colori brillanti e i particolari minuziosi.

In più questo modello ha 128 GB di storage interno, espandibile fino a 1TB tramite MicroSD Card e supporto exFAT, così da avere spazio sufficiente per tutti i tuoi documenti importanti e tutti i tuoi file anche più pesanti. Allo stesso tempo, la sua batteria potentissima offre un’autonomia davvero lunga che ti garantisce di utilizzarlo anche in modo intensivo per un’intera giornata.

Dal punto di vista estetico il tablet Lenovo non è da meno: con uno spessore di soli 7,55 mm e un peso record di appena 465 g, risulta estremamente leggero e facile da trasportare. In più la robusta struttura in alluminio garantisce resistenza così da portarlo ovunque nella massima comodità.

Oggi il Lenovo Tab M11 è disponibile su Amazon a soli 184 euro con uno sconto conveniente del 19%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere potrebbe scadere da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.