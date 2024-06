Il token Base Dawgz raccoglie $ 1,3 milioni in prevendita: sarà la prossima crypto che esploderà?

Base Dawgz, una nuova meme coin costruita sulla base blockchain Layer-2 di Coinbase, ha raccolto più di 1,2 milioni di dollari in una delle prevendite più calde dell’anno. La prevendita è aperta solo da due settimane e il suo inizio esplosivo segnala che questo token ha il potenziale per salire vertiginosamente dopo aver raggiunto gli scambi.

Sebbene il token $DAWGZ sia nativo di Base, è compatibile con Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche. Ciò rende il token importante per l’interoperabilità cross-chain e garantisce che $DAWGZ raggiungerà il maggior numero possibile di trader durante il suo lancio.

Durante la prevendita di Base Dawgz, gli investitori possono acquistare $DAWGZ su tutte e cinque le catene. Il token ha attualmente un prezzo di $ 0,00502, uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino previsto per i token. Tuttavia, il prossimo aumento dei prezzi è previsto tra pochi giorni, quindi gli investitori devono affrettarsi per assicurarsi il prezzo migliore.

Base Dawgz si basa sull’hype della rete Base ma offre funzionalità su altre 5 chain

La scelta della chain Base come sede di Base Dawgz è un aspetto entusiasmante di questo token che i trader non dovrebbero trascurare. La base ora ha 1,65 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL), rendendola la settima rete blockchain più grande. I token su Base hanno una capitalizzazione di mercato combinata di oltre 3,6 miliardi di dollari e quel numero è in rapida crescita.

È importante sottolineare che alcuni dei token più grandi su Base sono meme coin. Il valore della catena è guidato da $BRETT, che è esploso raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1,4 miliardi di dollari nel giro di poche settimane. Le meme coin come $DEGEN, $TOSHI e $NORMIE non sono molto indietro.

Gli analisti suggeriscono sempre più che Base potrebbe soppiantare Solana come catena preferita per il lancio di meme coin, e $DAWGZ mostra come. L’enorme supporto dietro questo nuovo token indica che i trader sono ansiosi di nuovi lanci su Base e vogliono entrare il prima possibile.

Detto questo, Base Dawgz non ha sposato completamente il suo futuro con il successo del Base Layer-2. $DAWGZ può facilmente eseguire il “base jump” su 5 principali blockchain, conferendo al token un’utilità intrinseca: i trader che desiderano spostare valore da Ethereum a Base e viceversa possono utilizzare $DAWGZ per farlo senza problemi e con commissioni di gas basse.

Questo è fondamentale poiché significa che, indipendentemente dal fatto che Base batta o meno Solana, $DAWGZ prospererà. Il progetto sta facendo una scommessa intelligente sul fatto che almeno alcune delle reti più grandi saliranno, e non importa quale sarà la migliore.

Incentivi “Share-to-Earn” aggiungono ulteriore appeal alla prevendita di Base Dawgz

Base Dawgz sta inoltre creando clamore attorno alla sua prevendita con un innovativo sistema di premi “share-to-earn”. Chiunque acquisti token $DAWGZ durante la prevendita può guadagnare ancora più monete promuovendo Base Dawgz sui social media.

Il processo è semplice: come primo passo gli investitori nella prevendita Base Dawgz devono solo collegare i propri account X al sito della presale. Quindi possono ricondividere il contenuto dall’account Base Dawgz su X e guadagnare token ogni volta che lo fanno. Al termine della prevendita di Base Dawgz, tali token possono essere riscattati per $DAWGZ extra.

Base Dawgz offre anche un incentivo di riferimento più tradizionale. Gli investitori in $DAWGZ che convinceranno amici e parenti a partecipare alla prevendita guadagneranno una riduzione del 10% sul loro acquisto in $USDT.

Questi incentivi al guadagno trasformano gli investitori di Base Dawgz in ambasciatori del progetto, aiutandolo a raggiungere una comunità molto più ampia di quanto $DAWGZ potrebbe da solo. Questo è probabilmente uno dei motivi principali per cui la prevendita di $DAWGZ ha preso fuoco così rapidamente. È anche uno dei motivi per cui molti analisti ritengono che questa prevendita potrebbe esaurirsi e offrire rendimenti enormi dopo il lancio.

La prevendita si esaurirà a breve

La prevendita di Base Dawgz rende disponibile solo il 20% della fornitura totale di token prima del lancio commerciale del progetto. Ciò significa che l’offerta di prevendita è molto limitata ed è probabile che $DAWGZ si esaurisca prima del previsto.

Gli investitori non vogliono dormire su questo token, soprattutto perché ci sono ancora più ricompense in attesa oltre all’aumento del prezzo nella quotazione $DAWGZ. Il progetto ha accantonato il 20% della sua offerta di token per i premi di staking e un altro 15% per i premi della comunità. La maggior parte di questi premi andrà ai primi investitori nella prevendita di Base Dawgz.

$DAWGZ è ora disponibile per l’acquisto su Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche. Non perdere questa occasione per assicurarti un prezzo scontato per una delle meme coin multi-catena più calde dell’anno e iniziare a guadagnare $DAWGZ extra diffondendo clamore sul progetto.