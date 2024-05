Il Token di Mega Dice raccoglie $ 1 milione: è la nuova migliore criptovaluta su cui investire?

La piattaforma di gioco online crypto Mega Dice ha raccolto più di 1 milione di dollari durante la prevendita del suo token nativo, dimostrando che la domanda per il settore del gioco d’azzardo è più forte che mai tra giocatori e investitori.

Il nuovo token GameFi, basato su Solana, offre premi esclusivi nel casinò online e nelle scommesse sportive di Mega Dice. Offre inoltre agli investitori la possibilità di condividere le entrate del gigante del gioco d’azzardo.

Il grande volume di acquisto attorno alla prevendita di $DICE segnala anche la fiducia che il prezzo del token potrebbe salire più in alto dopo il lancio.

Mega Dice domina il gioco online con le crypto e apre la nuova era di GambleFi

Mega Dice è già una delle più grandi piattaforme di gioco d’azzardo crypto in Web3. Offre un casinò e scommesse sportive con un totale di oltre 4.000 giochi e oltre 50 mercati. La piattaforma vanta più di 50.000 scommettitori sportivi attivi mensilmente e 10.000 giocatori di casinò attivi mensilmente.

Mega Dice è stato anche uno dei primi casinò di criptovaluta a lanciare un bot di Telegram, rendendo incredibilmente facile per la base di utenti iniziare a giocare d’azzardo con Mega Dice. Non è richiesta la registrazione o la verifica dell’identità, quindi piazzare una scommessa è davvero molto semplice.

Con il token $DICE, Mega Dice si posiziona come leader del gioco d’azzardo Web3, contrastando le piattaforme GambleFi esistenti come Rollbit ($RLB) e FUNToken ($FUN).

Il token $DICE offre una fetta delle entrate del gioco d’azzardo

Il token $DICE attira l’attenzione degl investitori perché offre la possibilità di rivendicare una quota delle future entrate di Mega Dice. I possessori di token che mettono in staking il token $DICE riceveranno ricompense giornaliere a un tasso variabile in base alla quantità di denaro che Mega Dice riceve ogni giorno.

Secondo una stima, il gioco d’azzardo su Web3 potrebbe crescere fino a 65,7 miliardi di dollari entro il 2027, un aumento di 14 volte rispetto ad oggi. Ciò è di buon auspicio per il valore futuro del token $DICE, oltre a garantire che gli investitori possano aspettarsi guadagni in costante aumento provenienti dallo staking.

Diversi trader di criptovalute hanno già dichiarato di essere ottimisti sul progetto. Ad esempio, il famoso YouTuber Michael Wrubel, che ha oltre 300.000 iscritti, ha pubblicato un video interamente dedicato a questa iniziativa.

Il token $DICE garantisce anche alcuni interessanti vantaggi per i giocatori di Mega Dice. I titolari di token selezionati riceveranno NFT in edizione limitata che conferiscono l’accesso a bonus e vantaggi. Tutti i possessori di token $DICE possono aspettarsi accesso esclusivo, premi e altri vantaggi al casinò e alle scommesse sportive.

$DICE è completamente integrato in Mega Dice, quindi può essere utilizzato anche per depositi e scommesse dei giocatori.

L’airdrop di $DICE offre 2,25 milioni di dollari sotto forma di omaggi e bonus

Per celebrare il lancio di $DICE, Mega Dice regala alla sua community token $DICE per un valore di 2,25 milioni di dollari. L’airdrop è suddiviso in 3 stagioni, ciascuna delle quali offre $ 750.000.

Si è appena conclusa la prima stagione e sta per iniziare la seconda. Chiunque può partecipare semplicemente scommettendo $ 5.000 o più su Mega Dice in qualsiasi criptovaluta da oggi fino al lancio del token. È una grande opportunità per prendere qualche $DICE extra prima del lancio e allo stesso tempo cogliere l’occasione di vincere alla grande al casinò o alle scommesse sportive.

Prossimo aumento di prezzo tra pochi giorni

Al momento, gli investitori possono acquistare $DICE con $SOL, $ETH o $BNB al prezzo di $0,075. Tuttavia, il suo valore è destinato ad aumentare tra pochi giorni, quindi ti suggeriamo di non aspettare se hai già intenzione di partecipare alla prevendita.

Non perdere questa occasione di unirti alla più grande piattaforma GambleFi e assicurarti $DICE al prezzo più basso possibile.