Il token MOTHER di Iggy Azalea sale di 230 volte - PlayDoge sarà il prossimo?

Nel settore delle crypto, si sa, bisogna sempre aspettarsi un po’ di tutto e non si ha mai un vero attimo di pace. Questo sia in senso negativo (ovvero quando ci sono crolli vari), ma anche in modo positivo, quando invece gemme escono dal nulla e fioriscono regalando gioie ai loro holder.

Sicuramente questo è il caso del token MOTHER, della rapper australiana Iggy Azalea, che sta facendo segnare un rialzo spaventoso dopo un primo ritracciamento tipico di molti token appena dopo il lancio.

Stiamo parlando di una cifra che fa strabuzzare gli occhi, ovvero circa 230 volte dai minimi ai massimi, qualcosa che farebbe le fortune anche di chi avesse comprato per errore 5 euro del token Iggy mentre armeggiava sui DEX.

Questo è il classico esempio di come le community possano fare rally intorno a un token che significa molto per loro, spingendolo verso livelli di prezzo davvero impensabili e che, tecnicamente, non sono giustificati da un qualcosa di specifico o una utilità del token particolare.

Un po’ come le meme coin, le quali continuano incessantemente a far parlare di loro, creando scalpore ogni nuovo giorno con delle candele verdi davvero importanti. In uno scenario come questo, cercare di anticipare il trend è quasi d’obbligo.

PlayDoge è la prossima gallina dalle uova d’oro?

Chi è da tempo nelle crypto o tende l’orecchio a questo settore, sicuramente ha già sentito parlare di Dogecoin e dei vari meme che sono nati dopo di esso, i quali hanno macinato record a ripetizione.

Ebbene, queste sono monete che tecnicamente non hanno alcuna utilità, senza uno scopo preciso a parte il fatto di essere simpatiche e divertenti, eppure da questa premessa sono riuscite a sfondare.

Per questo il progetto PlayDoge ha immediatamente attirato la nostra attenzione, perché si tratta di una meme coin su base Doge ma con uno scopo. PlayDoge è infatti un gioco che, usando il cane di Doge come elemento cardine, punta a rivitalizzare il caro, vecchio Tamagotchi.

Per chi non se lo ricordasse, si tratta di un gioco in 2D su una “console” della dimensione di un portachiavi dove, il proprietario, aveva il compito di prendersi cura dell’animale dandogli da mangiare, portarlo a spasso e dargli attenzioni in questo mondo virtuale.

PlayDoge è più o meno la stessa cosa, ma su blockchain e con la possibilità di guadagnare token PLAY completando le “missioni” giornaliere che il piccolo cagnolino richiederà al suo utente.

Ora, dal punto di vista del divertimento, sicuramente ha tanto da offrire a chiunque sia nostalgico del Tamagotchi o che voglia provare per la prima volta quest’esperienza, non c’è dubbio su questo.

Ma, quello che a noi più interessa, è il fatto che questo progetto abbia qualcosa che praticamente nessun meme a base Doge ha mai avuto, ovvero un’utilità e uno scopo che potrebbe catturare milioni di utenti.

Questo, nel caso succedesse e vivessimo una nuova Tamagotchi mania nel 2024, renderebbe il token PLAY una vera e propria miniera d’oro per coloro che se lo sarebbero aggiudicati in tempo.

Infatti, allo stato attuale, ci troviamo nelle prime fasi di un progetto che si svilupperà nei prossimi mesi e anni, con una prevendita del token che punta a raggiungere il suo primo milione di dollari entro la fine di questa settimana.

Se ce la farà ovviamente non siamo noi a poterlo dire, solo il futuro darà la risposta ma, quello che è certo, è che con la mania dei meme a base canina (e dei meme in generale) che il settore delle crypto sta vivendo, PlayDoge potrebbe diventare il prossimo mega trend da cogliere prima che esploda.