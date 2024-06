Il token NOT continua a far discutere ma PlayDoge potrebbe essere la prossima crypto P2E a esplodere

Notcoin (NOT) è di nuovo all’opera. Il token è tornato a far parlare di sé, scalando le classifiche dopo un periodo ribassista.

Nel frattempo, un nuovo progetto, PlayDoge (PLAY), sta decollando nella sua fase di prevendita – e alcuni dicono addirittura che potrebbe essere il prossimo token Play-to-Earn (P2E) che esploderà.

Notcoin si riprende con un rally del 29%.

Il folle viaggio di Notcoin continua questa settimana. Dopo aver subito un brutale crollo del 39% la scorsa settimana, toccando il fondo a $ 0,0125 questo lunedì, NOT ha messo in scena un ritorno a sorpresa.

La situazione è cambiata, con il token in rialzo del 29% in tre giorni raggiungendo 0,0162 dollari.

Anche i dati tecnici di Notcoin sono rialzisti.

NOT si è fatto strada al di sopra dell’EMA a 50 periodi sul grafico a 4 ore, ribaltando positivamente la sua tendenza a medio termine.

Rimpicciolendo l’intervallo temporale giornaliero si rivela un quadro ancora più interessante.

Sta prendendo forma un enorme movimento rialzista e, se questo modello si realizzasse, gli investitori di Notcoin potrebbero considerare la soglia di $ 0,020 come prossimo obiettivo.

È interessante notare che non sono solo i grafici a fare rumore. I volumi di trading spot per NOT sono esplosi di nuovo, balzando del 43% nelle ultime 24 ore per raggiungere i 525 milioni di dollari.

Questo salto ha spinto NOT al 15° posto tra le criptovalute più negoziate. Notcoin ha persino raggiunto il secondo posto nella classifica delle criptovalute di tendenza di CoinMarketCap.

Dietro l’impennata di Notcoin: sviluppi chiave e mosse strategiche

La rinascita di Notcoin non è un evento casuale. Gli sviluppatori sono stati impegnati dietro le quinte, facendo mosse che stanno portando a una maggiore domanda di NOT.

Ancora più importante, hanno recentemente annunciato un massiccio burn di token, distruggendo $ 3 milioni di NOT.

Questa non è stata solo una vistosa trovata pubblicitaria: è stata una mossa calcolata per restringere l’offerta di Notcoin (e potenzialmente aumentarne il valore).

Ma gli sviluppatori non si sono fermati qui. Hanno inoltre presentato un piano di incentivi da 4,2 milioni di dollari per premiare gli utenti più fedeli sulla piattaforma Notcoin Explore.

Queste decisioni hanno rimodellato la tokenomics di Notcoin e creato ulteriore scarsità. Con un’offerta circolante di 102,4 miliardi e una capitalizzazione di mercato di 1,6 miliardi di dollari, NOT si è consolidata come la 52a criptovaluta più grande del mondo.

Naturalmente non possiamo ignorare i fattori esterni.

Il recente rally di Bitcoin, dopo essere sceso brevemente sotto i 60.000 dollari, sta sollevando l’intero mercato delle altcoin.

Notcoin sta beneficiando di questa tendenza al rialzo delle criptovalute. Quindi, nonostante la recente volatilità della coin, c’è ancora una forte fiducia nel suo potenziale a lungo termine.

La meme coin PlayDoge attira l’attenzione con la sua meccanica P2E e la prevendita di successo

Non è solo Notcoin ad avere buone prestazioni questa settimana. Un nuovo contendente, PlayDoge, sta silenziosamente guadagnando slancio.

PlayDoge è un volto nuovo nel mercato delle meme coin, con l’obiettivo di combinare la nostalgia con la tecnologia blockchain.

Ricordi quegli animali domestici virtuali tascabili degli anni ’90? PlayDoge sta riproponendo quel gameplay avvincente ma con una svolta redditizia.

I giocatori possono allevare un “Doge” virtuale in un universo a 8 bit, guadagnando token PLAY per i loro sforzi. È come tuffarsi in un mondo retrò e allo stesso tempo far crescere il tuo portafoglio crypto.

La prevendita di PlayDoge è iniziata il 28 maggio e ha già incassato oltre 5,1 milioni di dollari. È un’impresa impressionante per una meme coin così nuova.

Con i token PLAY offerti a soli $ 0,00512, gli investitori stanno partecipando convintamente a questa prevendita.

Ma non si tratta solo del prezzo scontato. Il team di PlayDoge sta anche sfruttando la continua domanda di progetti crypto P2E.

L’intero settore P2E è attualmente valutato a 10,5 miliardi di dollari, con Floki, Notcoin e Axie Infinity che sono i tre maggiori attori.

PlayDoge sta cercando di lasciare il segno in questo contesto. Quindi, PLAY sarà il prossimo token P2E che esploderà?

Solo il tempo lo dirà, ma con la sua atmosfera old school e il crescente seguito su Twitter, è sicuramente sulla strada giusta.