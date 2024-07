Il token olimpico "ufficiale" The Meme Games raccoglie $ 250.000: molti i trader italiani coinvolti nella presale

Il settore delle meme coin potrebbe avere una nuova stella emergente. The Meme Games (MGMES) ha ora raccolto oltre un quarto di milione di dollari durante la prevendita. E con le Olimpiadi che stanno per iniziare a Parigi, MGMES potrebbe capitalizzare l’hype sportivo?

La Meme Mania incontra le Olimpiadi con The Meme Games

The Meme Games sta portando l’emozione delle corse olimpiche sulla blockchain. Immagina i tuoi personaggi meme preferiti che corrono su una pista virtuale, tutti vestiti con l’attrezzatura da corsa.

Stiamo parlando di Doge, Pepe the Frog, Brett, DogWifHat e persino Turbo, tutti in lizza per la medaglia d’oro. La parte emozionante è che non starai solo a guardare, in quanto potrai sostenere il tuo atleta meme preferito. E se taglia per primo il traguardo, riceverai una ricompensa del 25% sul tuo acquisto MGMES.

Non c’è limite al numero di volte in cui puoi partecipare, quindi c’è la possibilità di accumulare ricompense. Questa configurazione unica ha catturato l’attenzione della community degli investitori.

La prevendita di The Meme Games ha già raccolto oltre $ 250.000, il tutto in sole due settimane, e i primi investitori possono acquistare token MGMES per soli $ 0,00905, anche se questo prezzo aumenterà nel tempo.

Per partecipare, hai bisogno solo di un wallet di criptovaluta compatibile e di un po’ di ETH, BNB o USDT. La prevendita di Meme Games accetta anche pagamenti tramite carta di credito/debito.

Ricompense di Staking a tempo limitato per MGMES

È interessante notare che The Meme Games non si limita solo a questa meccanica. Il protocollo di staking del progetto consente ai possessori di mettere a frutto i propri token MGMES, guadagnando ricompense passive.

Al momento, il tasso di ricompensa è fissato al 974% all’anno e gli investitori hanno già puntato oltre 10,3 milioni di MGMES. Gli sviluppatori hanno rivelato che l’8 settembre è la data in cui si conclude la prevendita. Quindi lanceranno MGMES su un popolare DEX due giorni dopo.

Ciò significa che c’è poco più di un mese per entrare nella prevendita. Il tempo stringe e con una fornitura limitata di 2,024 miliardi di token, non c’è rischio di inflazione.

Non c’è da stupirsi che il canale Telegram del progetto abbia registrato un’enorme crescita negli ultimi giorni. Tuttavia, non è solo su Telegram che The Meme Games sta prendendo piede.

MGMES è stato classificato terzo su CoinSniper.net, un sito Web ampiamente utilizzato che aiuta gli investitori a distinguere i progetti promettenti dalle truffe.

Audit e buzz degli influencer preparano il terreno per il rally di The Meme Games

The Meme Games non si basa solo sul clamore. Il progetto è già stato sottoposto a un audit da parte di SolidProof, dando agli investitori maggiore fiducia.

L’audit di SolidProof non ha rilevato vulnerabilità, il che sostanzialmente dà a The Meme Games un lasciapassare per quanto riguarda la sicurezza. E questa attenzione alla sicurezza ha attirato l’attenzione di alcuni popolari YouTuber esperti in crypto.

Ad esempio, Davide Carnevalini ha affermato che MGMES potrebbe essere la “prossima Pepe coin o Brett”. Questa affermazione riguarda due delle meme coin più in voga dell’anno, entrambe con enormi guadagni negli ultimi mesi.

Un ulteriore fascino del progetto si basa sul fatto che sfruttando il clamore attorno alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Abbiamo visto più e più volte come meme coin di attualità come questa possano esplodere in popolarità. È successo di recente con MAGA e BODEN.

Quindi, se The Meme Games abbraccia venti favorevoli, potrebbe essere pronto per il successo. E i primi investitori potrebbero presto festeggiare una decisione di acquisto molto redditizia.