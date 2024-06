Il valore del token Stacks aumenta e cresce anche il progetto 99Bitcoins

La criptovaluta layer 2 di Bitcoin, Stacks, è aumentata di oltre il 7% oggi mentre cresce l’entusiasmo per l’ecosistema Bitcoin. Nel frattempo, anche il nuovo token 99Bitcoins in prevendita sta riscuotendo successo poiché ha raggiunto i 2,2 milioni di dollari.

Il prezzo di Stacks aumenta vertiginosamente mentre Bitcoin inizia a riprendersi

La posizione di Stacks come il più grande layer 2 di Bitcoin ha fornito un enorme vantaggio nel mercato, sfruttando il rimbalzo dell’1% del leader di mercato. Bitcoin è salito dell’1% oggi dopo tre settimane di attività di mercato dominata da un trend ribassista.

Tuttavia, i rialzisti stanno diventando sempre più fiduciosi che la correzione abbia fatto il suo corso e che il prezzo ora si riprenderà.

È stato un enorme vantaggio per Stacks che attualmente ha raggiunto un prezzo di $ 1,72, in rialzo del 7,55% oggi.

Ciò ha reso Stacks uno dei token che ha registrato maggiori guadagni oggi. Attualmente, è la terza criptovaluta con le migliori prestazioni, dietro Notcoin ed Ethereum Name Service.

Considerando le prospettive settimanali, il suo recente rialzo ha cancellato le perdite di questa settimana. Stacks detiene una capitalizzazione di mercato di 2,5 miliardi di dollari e un volume di trading di 157 milioni di dollari nelle 24 ore, in crescita del 50% oggi.

Sakemate suggerisce che Stacks salirà a $ 10, che è oltre 5 volte superiore al suo prezzo attuale.

Nel frattempo, l’analista Cilinix Crypto ha fornito un’analisi grafica che illustra un fondo che si sta formando intorno a 1,4 dollari. Sulla base del grafico, Cilinix Crypto ritiene che il rialzo a 1,7 dollari segni l’inizio di un’inversione di tendenza. Il grafico mostra un consolidamento intorno a questo livello prima di un’ondata esplosiva verso i 2,3 $.

Con l’ecosistema Bitcoin apparentemente in crescita, il momento non potrebbe essere migliore per 99Bitcoins. Il progetto è in fase di prevendita e finora ha raccolto 2,2 milioni di dollari. Ciò riflette un crescente entusiasmo tra gli investitori.

La prevendita di 99Bitcoins supera i 2,2 milioni di dollari: è il prossimo ecosistema Bitcoin pronto ad esplodere?

C’è un crescente interesse per la prevendita del token 99Bitcoins mentre si avvicina il suo debutto nell’ecosistema BRC20. Il progetto è stato lanciato dal prestigioso media 99Bitcoins, che rivaleggia con CoinDesk e Cointelegraph.

Oltre al sito Web di notizie, 99Bitcoins ha un canale YouTube con 700.000 iscritti e una lista e-mail di 2,8 milioni.

La funzione Learn-to-earn è un nuovo paradigma di apprendimento dietro incentivi. Gli utenti possono completare quiz e test in cambio di premi crypto. 99Bitcoins sta raccogliendo fondi per lo sviluppo attraverso la prevendita.

La presale avviene sulle reti Ethereum e BNB Smart Chain per garantire una disponibilità diffusa, ma $ 99BTC verranno lanciati anche con lo standard token BRC20 di Bitcoin.

Ciò costituisce un percorso entusiasmante per il progetto, attingendo ai più grandi ecosistemi delle criptovalute e fornendo allo stesso tempo un caso d’uso rivoluzionario.

Gli utenti devono detenere $ 99 BTC per accedere al Learn-to-Earn e fornirà anche utilità in termini di segnali di trading, strumenti e formazione BRC20, un gruppo VIP e altro ancora.