Il valore di Notcoin crolla dopo l’airdrop, rally finito?

Il prezzo di Notcoin (NOT) è crollato dopo la fine del periodo di claim dell’airdrop. Ciò ha sollevato preoccupazioni tra alcuni investitori sul fatto che il rally di Notcoin potrebbe finalmente esaurirsi.

Notcoin crolla del 27% mentre l’hype degli airdrop svanisce

L’airdrop di Notcoin si è ufficialmente concluso domenica, dopo una finestra di un mese in cui gli investitori avevano avuto modo di effettuare il claim dei token NOT assegnati. E da allora il valore di NOT è crollato. NOT è ora scambiato attorno al livello di $ 0,015, che rappresenta un calo del 23% dopo la chiusura del reclamo.

Tuttavia, NOT è sceso di quasi il 27% rispetto al picco di sabato di 0,021 dollari.

Questo segna il prezzo più basso di Notcoin in una settimana, cancellando una buona parte dei guadagni realizzati lo scorso giovedì e venerdì.

Allora perché il prezzo del token NOT sta diminuendo?

Il motivo principale è la pressione di vendita da parte dei partecipanti agli airdrop.

Molti partecipanti probabilmente hanno venduto i loro token NOT dopo averli rivendicati, facendo scendere il prezzo.

Inoltre, l’airdrop ha creato molto clamore e attenzione da parte dei media per Notcoin, e ora che è finito, parte di quel clamore è svanito.

Ciò ha portato a un calo dell’interesse all’acquisto da parte degli investitori.

Il ridotto interesse degli investitori è evidenziato dai volumi di scambi spot per NOT scendendo sotto i 780 milioni di dollari nel giorno passato.

La roadmap di Notcoin è sufficiente per rilanciare lo slancio?

Sebbene la scivolata di Notcoin sia preoccupante, potrebbe essere troppo presto per dichiarare terminato il rally del token.

Certo, il mercato delle meme coin sta attraversando un periodo difficile.

Tuttavia, il team di Notcoin ha ambizioni più grandi che potrebbero dare al token un potere duraturo.

Notcoin sembra orientarsi verso un modello “esplora per guadagnare” che motiva gli utenti a impegnarsi con il più ampio ecosistema TON.

Invece di essere vincolato a un singolo gioco, Notcoin potrebbe diventare un gettone premio guadagnato attraverso vari servizi e app TON.

Questa utilità ampliata potrebbe quindi stimolare la domanda.

La tabella di marcia di Notcoin include anche piani per lanciare maggiori opportunità di staking.

Lo staking darebbe ai detentori un motivo per acquistare e detenere più token a lungo termine.

Si è parlato addirittura di un fondo ecosistemico per sviluppare nuovi giochi basati su Notcoin.

Mettere in atto tutti questi piani non sarà facile.

Il team di Notcoin dovrà investire in marketing e partnership strategiche per trasformare la propria visione in realtà.

Ma se il rally di NOT è finito, lo è decisamente ancora troppo presto per dirlo.

Quali meme coin più recenti potrebbero radunarsi dopo?

La volatilità di Notcoin ha dato una pausa agli investitori, e alcuni sono alla ricerca di meme coin che potrebbero offrire prospettive di prezzo più chiare.

Un potenziale contendente è PlayDoge (PLAY) – un nuovo token Play-to-Earn che ha raccolto quasi 5 milioni di dollari nella sua fase di prevendita.

Perché l’appeal del meme e del P2E di PlayDoge potrebbero dargli un vero potenziale da 100x

Molti dei primi investitori credono che PlayDoge potrebbe essere la prossima stella delle criptovalute.

Sebbene sia una meme coin, ci sono alcune differenze chiave che potrebbero dare a PlayDoge una maggiore longevità rispetto ai suoi concorrenti.

Per prima cosa, PlayDoge è un gioco vero e proprio con una chiara utilità per il token PLAY.

Non si tratta solo di una meme coin senza valore che rischia di essere pompata e scaricata.

In PlayDoge, gli utenti guadagnano token PLAY prendendosi cura e allevando attivamente il loro animale domestico virtuale.

È una semplice configurazione P2E che potrebbe portare a un reale coinvolgimento e a una domanda sostenuta di PLAY.

Il team di PlayDoge ha anche aggiunto ulteriori incentivi come i premi per lo staking e il listing sui DEX.

Questi premi di staking hanno dato ai possessori un motivo per holdare continuamente il progetto in condizioni di mercato difficili.

PlayDoge poi ha uno stile a 8 bit che si appoggia alla nostalgia dei giochi della vecchia scuola.

Questo design retrò si è rivelato popolare e potrebbe dare a PlayDoge un fascino che va oltre il semplice pubblico cripto-nativo.

Presi insieme, questi fattori suggeriscono che PlayDoge potrebbe evitare il destino delle montagne russe di così tante meme coin prima di lui.

Un progetto sostenibile sostenuto da un vero e proprio white paper, non solo un tentativo di arricchirsi velocemente.

Naturalmente, nulla di tutto ciò garantisce il successo di PlayDoge.

Ma come hanno dimostrato progetti come Notcoin, la giusta combinazione di pubblicità e utilità può portare a enormi guadagni.