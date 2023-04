Iliad fa sul serio, vuole acquisire Vodafone

Il miliardario proprietario di Iliad, Xiavier Niel sta facendo un nuovo tentativo per acquisire Vodafone, o almeno alcune delle attività in attivo sul suolo Europeo. Secondo un recente articolo di Bloomberg, le due società hanno ripreso le discussioni dopo che Niel ha acquisito una partecipazione del 2,5% di Vodafone a settembre.

Iliad e Vodafone sotto un unico nome in Italia

Iliad, la società telefonica francese, ha esaminato le attività di Vodafone in altre parti d’Europa, ma non ha ancora deciso quale tipo di accordo proporre al colosso delle telecomunicazioni. Al momento, nessuna firma è imminente, poiché Vodafone potrebbe aspettare la nomina di un amministratore delegato permanente prima di procedere con qualsiasi accordo. Tuttavia, Iliad è pronta a ritentare l’acquisizione dopo che Vodafone ha rifiutato un’offerta da 11,25 miliardi di euro per la sua unità italiana lo scorso anno.

Il tentativo di acquisizione dell’unità italiana di Vodafone era stato proposto da un consorzio sostenuto da Iliad, ma l’offerta non era ritenuta sufficiente per soddisfare gli interessi degli azionisti di Vodafone. Ora, l’operatore francese è determinato a riprovarci, poiché Niel non ha mai nascosto la volontà di fondersi con i rivali in mercati come quelli del Regno Unito e dell’Italia. Inoltre, Vodafone è attualmente sotto pressione per vendere asset e rassicurare gli azionisti.

Nel frattempo, Iliad sta lavorando per lanciare le sue offerte dedicate al mondo business in Italia tra maggio e giugno. La proposta potrebbe essere simile a quella già vista in Francia, anche se con prezzi diversi. Se Iliad riuscisse nell’acquisizione di Vodafone o parte delle sue attività, ciò rappresenterebbe un’importante espansione in Europa e potrebbe influenzare significativamente il mercato delle telecomunicazioni nel prossimo futuro.