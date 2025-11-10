iliad porta le SIM Express nelle edicole: la rivoluzione della distribuzione mobile

Iliad punta ad un’espansione della distribuzione delle SIM attraverso le edicole. Un cambiamento che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti si avvicinano ai servizi di iliad, l’operatore che ha già ridefinito le regole del mercato con le sue proposte trasparenti e innovative. A partire dal 1° novembre 2025, infatti, saranno oltre 9.000 le edicole su tutto il territorio nazionale che permetteranno di acquistare le SIM Express, rendendo l’accesso ai servizi ancora più semplice, immediato e vicino alle esigenze quotidiane degli italiani.

Questa scelta rappresenta una svolta strategica significativa per iliad, che da sempre punta sull’accessibilità e sulla trasparenza come elementi distintivi della propria offerta. L’inserimento delle edicole tra i canali ufficiali si aggiunge a una rete già articolata e variegata, composta da supermercati, ipermercati, librerie e negozi di elettronica. Un ecosistema distributivo che consente a chiunque, ovunque si trovi, di accedere con facilità ai servizi del brand, consolidando ulteriormente la presenza capillare dell’operatore in Italia.

Il funzionamento della nuova modalità di acquisto delle SIM Express è pensato per essere alla portata di tutti. Basta recarsi presso una delle edicole abilitate, scegliere la propria SIM e completare l’acquisto direttamente alla cassa. In pochi istanti si riceve uno scontrino con un PIN univoco, che rappresenta la chiave per procedere all’attivazione online. Collegandosi al sito ufficiale, www.iliad.it/attiva, l’utente potrà finalizzare l’attivazione della SIM seguendo una procedura guidata, rapida e intuitiva, senza inutili complicazioni o lunghe attese.

La varietà delle offerte iliad disponibili tramite SIM Express è pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico eterogeneo, attento sia alla quantità di dati che alla convenienza. Fino al 13 novembre, chi sceglie questa modalità può attivare la TOP 250 PLUS, che mette a disposizione ben 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati per l’Italia e 25 GB dedicati all’Europa, a soli 9,99 euro al mese. Per chi desidera ancora più traffico dati, c’è la TOP 300 PLUS, con 300 GB in 5G, minuti e SMS illimitati e 30 GB per l’Europa, al prezzo di 11,99 euro mensili. In linea con la filosofia del marchio, tutte le offerte sono caratterizzate dal “prezzo garantito per sempre”, senza costi nascosti o vincoli contrattuali, a conferma dell’impegno di iliad verso la massima trasparenza.

La rete dei punti vendita iliad si compone oggi di quattro principali tipologie, ognuna con caratteristiche specifiche pensate per rispondere alle diverse abitudini dei consumatori. Gli iliad Store rappresentano i negozi diretti, con personale specializzato pronto a fornire assistenza e consulenza. Gli iliad Corner sono postazioni automatizzate, spesso collocate nei centri commerciali, dove le innovative Simbox permettono di attivare una SIM in autonomia. Gli iliad Space sono punti vendita multimarca che ospitano i servizi iliad all’interno di altre attività commerciali, mentre gli iliad Express includono supermercati, librerie e, da oggi, anche le edicole, ampliando così la portata e la flessibilità della rete distributiva.

Per chi desidera individuare il punto vendita più vicino, il sito ufficiale mette a disposizione una mappa aggiornata, accessibile all’indirizzo www.iliad.it/store-locator.html. Grazie a questo strumento, trovare l’edicola o il negozio più comodo diventa un’operazione semplice e veloce, in linea con la filosofia dell’operatore di mettere sempre il cliente al centro.

L’introduzione delle SIM Express nelle edicole rappresenta un ulteriore passo avanti nella missione di iliad di innovare non solo i servizi offerti, ma anche le modalità di distribuzione. Puntando su valori come accessibilità, trasparenza e semplicità, il brand continua a distinguersi nel panorama delle telecomunicazioni italiane, offrendo soluzioni concrete e immediate per un’esperienza utente senza compromessi. L’espansione della distribuzione SIM nelle edicole è la conferma di una strategia orientata a rendere la tecnologia davvero alla portata di tutti, senza barriere e con la garanzia di un servizio sempre affidabile e trasparente.