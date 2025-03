Impastatrice Planetaria con 8 velocità scontatissima al -32%: offerta bomba Amazon

Vuoi sbizzarrirti in cucina e stupire i tuoi ospiti con pasta e dolci fatti in casa? Allora non farti scappare l’Impastatrice Planetaria G3 Ferrari, oggi disponibile su Amazon a soli 150 euro con un super sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai anche rateizzare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitatissimo!

Impastatrice Planetaria G3 Ferrari: come utilizzarla

L’Impastatrice Planetaria G3 Ferrari è un vero e proprio gioiellino della cucina con cui potrai sbizzarrirti a preparare ricette di ogni tipo.

Questo modello è dotato di un’innovativa tecnologia con un doppio gancio che permette di lavorare ingredienti anche molto densi, come pane e pizza, garantendo una miscelazione uniforme e una maggiore aerazione per qualsiasi tipologia di impasto.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice in quanto dispone di 8 velocità in grado di adattarsi a diverse consistenze e preparazioni: questo vuol dire che potrai preparare di tutto, che si tratti di crema delicata o di impasti impegnativi per pane e pizza. Inoltre dispone della funzione PULSE che consente di raggiungere la massima potenza in un attimo, ideale per miscelare ingredienti in modo preciso e veloce.

La macchina, tra l’altro, è super resistente con il suo contenitore in acciaio inox di alta qualità. Allo stesso tempo, il contenitore è dotato di maniglie ergonomiche che permettono una presa sicura e comoda, facilitando il trasporto durante le fasi della preparazione.

