Insta360 Ace 2 Pro: trapelate le specifiche tecniche

Dopo il lancio di due webcam facenti parte della serie Link2, Insta360 si prepara a presentare la nuova action camera Ace 2 Pro. Tuttavia, grazie al leaker affidabile @Quadro_News, sembra che non dovremo attendere il lancio ufficiale per conoscere i dettagli, poiché è stata condivisa un’ampia lista di specifiche tecniche.

Insta360 Ace 2 Pro: tutti i dettagli emersi finora

Insta360 Ace 2 Pro sarà una action cam dotata di un sensore da 50 megapixel in grado di registrare video in 8K (4320p), superando la DJI Osmo Action 5 Pro, che offre un obiettivo da 40 MP. Il punto di forza dell’Ace 2 Pro potrebbe essere il suo chip AI a 5 nm, che migliorerà l’elaborazione delle immagini, le prestazioni generali della fotocamera e il funzionamento del sistema. Il sensore misura 1/1.3″ (9,6 x 7,2 mm) e viene abbinato a un’apertura f/2.6 e uno zoom digitale 2x, offrendo maggiore flessibilità nelle riprese. La lunghezza focale varia da 13 mm a 35 mm, consentendo scatti sia grandangolari che zoomati.

Per quanto riguarda le opzioni video, l’Ace 2 Pro supporterà la registrazione in slow motion a 240 fps, garantendo un effetto estremamente fluido. Inoltre, disporrà di una modalità HDR per catturare scene con una gamma dinamica più ampia.

Essendo una fotocamera progettata per avventurieri, l’Ace 2 Pro è costruita per durare nel tempo. Secondo la fuga di notizie, sarà in grado di resistere a immersioni in acqua fino a 10 metri di profondità e sopravvivere a cadute da 1,5 metri. Pare che sia anche progettata per funzionare in condizioni estreme, da -20°C a 45°C, adatta quindi per avventure sia in climi freddi che caldi. Nonostante la sua robustezza, sarà leggera, pesando solo 177 grammi, leggermente più della GoPro Hero 13 Black. Sarà dotata di connettività Bluetooth e Wi-Fi e uno slot per schede microSD per l’archiviazione.

Le specifiche trapelate confermano anche un design montabile su treppiede con dimensioni di 7,1 x 5 x 3 cm. Inoltre, secondo un’altra fuga di notizie da PhotoRumors, Insta360 Ace 2 Pro supporterà la registrazione video in 8K a 30 fps e sarà dotata di un obiettivo Leica Super-Summarit-A.