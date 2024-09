Instagram: arrivano i commenti sulle storie effimere

Curiosa novità quella che vi stiamo segnalando oggi; a quanto pare, ora Instagram consente agli utenti di lasciare commenti sulle Storie effimere. Ma come funziona la feature appena introdotta? Scopriamolo insieme.

Instagram ha annunciato il supporto per lasciare commenti sulle Storie, i post effimeri che sono diventati quasi popolari quanto i post regolari su Instagram. In precedenza, l’unica opzione disponibile era inviare una risposta privata, che appariva come un messaggio diretto visibile solo al creatore della Storia. Ora, la compagnia di Meta ha introdotto un’opzione più pubblica: i commenti. Questi sono visibili anche ad altri utenti, a differenza delle risposte private.

Tuttavia, la possibilità di commentare è soggetta a restrizioni. Solo i follower reciproci (ossia persone che seguono il creatore della Storia e sono seguiti a loro volta da quest’ultimo) possono lasciarne uno. Instagram afferma che la nuova funzione mira a offrire un modo più aperto per interagire con le Storie, pur mantenendo l’opzione originale di messaggistica privata per coloro che preferiscono interazioni individuali.

Come per le Storie stesse, anche i commenti sono temporanei e durano fino a 24 ore. Gli utenti hanno adesso la possibilità di attivare o disattivarli quando condividono una Storia, ma Instagram non ha specificato se i commenti vengano archiviati insieme alla foto/video effimero quando questo raggiunge la fine del suo ciclo di vita.

A tal proposito, nelle notizie correlate, segnaliamo che il mese scorso, Instagram ha aggiunto la possibilità di inserire testo e immagini aggiuntive nei post di foto e carosello, che ora possono includere fino a 20 foto e video. Recentemente, ha anche introdotto una funzione per aggiungere una canzone al proprio profilo. Insomma, le novità per l’app di Meta non mancano e si preannuncia un fine anno ricco di ulteriori features di punta. Cosa ci aspetta nel prossimo futuro?