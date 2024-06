Instagram: in arrivo le cartelle per i messaggi privati

Instagram sta lavorando sulla possibilità di inserire delle vere e proprie cartelle per gestire al meglio la pletora di DM che un account può ricevere. La scoperta è stata fatta dallo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi e comunicata nel suo profilo X. Al momento i messaggi sono filtrati per persone, gruppi e canali broadcast in una singola cartella. Troviamo poi una cartella separata per mostrare i messaggi di persone che non segui e possiamo anche mettere delle singole parole in black list per non ricevere messaggi. Con questo aggiornamento avremo a disposizione più possibilità di personalizzazione.

Sarà quindi possibile filtrare messaggi per :

Primarie: Mostra le chat importanti che si vogliono visualizzare per prime.

Mostra le chat importanti che si vogliono visualizzare per prime. Generale : Mostra le chat meno importanti da consultare volendo in seguito. Le notifiche per questa cartella saranno disabilitate di default.

: Mostra le chat meno importanti da consultare volendo in seguito. Le notifiche per questa cartella saranno disabilitate di default. Tutti: Mostra le chat provenienti da tutte le altre cartelle, eccetto i messaggi inviati bloccati che contengono parole in blacklist.

Mostra le chat provenienti da tutte le altre cartelle, eccetto i messaggi inviati bloccati che contengono parole in blacklist. Richieste: Mostra le richieste di messaggio da account che non si seguono.

Mostra le richieste di messaggio da account che non si seguono. Da pubblicità: Mostra le chat provenienti da messaggi pubblicitari su Instagram.

Sembra poi che sia possibile rinominare o riordinare le cartelle predefinite Primario e Generale, ma non la cartella Tutti. Inoltre non è possibile spostare le chat dalla cartella Pubblicità in una cartella diversa. Al momento non c’è nessuna informazione su quando sarà online questo importante upgrade alla cartella dei messaggi, ma senza dubbio rende decisamente più veloce e ordinato gestire le chat con i propri follower, soprattutto per quegli account che hanno un grande riscontro di pubblico.