Instagram introduce il pulsante "Non mi piace" nei commenti e Reels

Instagram introduce un nuovo pulsante “Non mi piace” per i commenti, offrendo agli utenti la possibilità di esprimere in modo anonimo il proprio dissenso verso contenuti indesiderati. La funzionalità, annunciata dal CEO Adam Mosseri su Threads, è attualmente in fase di test su un gruppo selezionato di utenti.

Secondo un portavoce di Meta, l’obiettivo di questa novità è migliorare l’ordine e l’accoglienza della sezione dei commenti. I contenuti che riceveranno numerosi “Non mi piace” verranno automaticamente spostati in fondo alla discussione, senza notificare gli autori delle valutazioni negative ricevute.

Questa iniziativa si inserisce nella strategia di Instagram per competere con TikTok, implementando anche altre innovazioni come l’estensione della durata dei Reels a tre minuti e lo sviluppo di un’app di editing video simile a CapCut.

La scelta di introdurre il pulsante “Non mi piace” segue una tendenza già adottata da altre piattaforme come Reddit e YouTube, dove i sistemi di votazione negativa sono una caratteristica consolidata. Si tratta di un passo avanti nella moderazione dei contenuti e nella gestione della qualità delle interazioni online.

La fase di test sarà cruciale per valutare l’efficacia di questa funzionalità nel creare un ambiente digitale più sicuro e piacevole, rispondendo alla crescente domanda di strumenti per il controllo della qualità dei contenuti sui social media.