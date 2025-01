Instagram lancia Edits, nuova app video che sfida CupCut

Instagram ha annunciato ufficialmente il lancio di Edits, una nuova app per il video editing progettata per attrarre gli utenti orfani di CapCut, recentemente bandita negli Stati Uniti. L’annuncio, effettuato da Adam Mosseri, CEO di Instagram, arriva in un momento cruciale, coincidente con l’entrata in vigore del divieto su TikTok e sulle app correlate, incluso CapCut, negli USA.

Edits si presenta come un’app complementare alla piattaforma principale di Instagram, offrendo strumenti avanzati e intuitivi per l’editing video direttamente da smartphone. Secondo Mosseri, l’obiettivo è mettere a disposizione dei creator strumenti di qualità superiore, soprattutto in un periodo di incertezza normativa come quello attuale. La nuova app sembra voler colmare il vuoto lasciato da CapCut, offrendo una soluzione innovativa e competitiva per i creator di contenuti video.

Sebbene Meta non abbia ancora rivelato tutti i dettagli tecnici, è stata fornita una panoramica delle principali funzionalità di Edits:

Una sezione dedicata all’ ispirazione , che consente agli utenti di esplorare video personalizzati creati da altri e trarre spunti creativi.

, che consente agli utenti di esplorare video personalizzati creati da altri e trarre spunti creativi. Un’area per gestire gli editing personali , utile per monitorare e organizzare i propri progetti.

, utile per monitorare e organizzare i propri progetti. Un’opzione per registrare video di qualità direttamente dall’app, con controlli avanzati per la personalizzazione.

direttamente dall’app, con controlli avanzati per la personalizzazione. Varie opzioni di modifica e personalizzazione , i cui dettagli tecnici saranno resi noti successivamente.

, i cui dettagli tecnici saranno resi noti successivamente. La possibilità di condividere bozze con amici e altri creator.

con amici e altri creator. Un sistema di esportazione rapida verso Instagram e Reels.

Per quanto riguarda la disponibilità, Meta ha dichiarato che Edits sarà distribuita nei prossimi mesi. Gli utenti iOS possono già pre-registrarsi sull’App Store, con un lancio previsto entro marzo. Per gli utenti Android, invece, non sono ancora disponibili informazioni specifiche, suggerendo che il debutto potrebbe avvenire prima su iOS e successivamente su Android.

Con questa nuova app, Instagram mira a rafforzare il proprio ecosistema di strumenti per i creator, sfruttando il momento di difficoltà per TikTok e CapCut negli Stati Uniti. Resta da vedere se Edits sarà in grado di soddisfare le aspettative e di colmare il vuoto lasciato da CapCut per gli utenti americani.