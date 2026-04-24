Instagram lancia Instants: l’app che punta su foto vere e senza filtri

Instagram sta sperimentando un nuovo modo di comunicare tra amici con Instants, un’app separata che punta su foto veloci, senza filtri e visibili una sola volta.

Il progetto è stato lanciato in fase di test in alcuni Paesi europei e rappresenta un cambiamento interessante nel modo in cui Meta sta ripensando i social. Instants permette di inviare foto e brevi video che possono essere visualizzati una sola volta e che scompaiono entro 24 ore, riducendo al minimo editing e personalizzazione.

Un ritorno alla condivisione più semplice

A differenza dell’esperienza classica di Instagram, costruita su contenuti curati e visivamente perfetti, Instants propone qualcosa di più diretto. L’utente scatta una foto, può aggiungere solo un breve testo e la invia a un gruppo ristretto di contatti.

Non ci sono filtri avanzati, montaggi o strumenti complessi. L’obiettivo è favorire una comunicazione più spontanea, riducendo la pressione di dover pubblicare contenuti “perfetti” come accade nel feed tradizionale.

Tra Snapchat e BeReal

Il funzionamento richiama da vicino quello di piattaforme come Snapchat, dove i contenuti scompaiono dopo la visualizzazione, e BeReal, che ha costruito il proprio successo sulla condivisione immediata e non filtrata.

Non è la prima volta che Meta segue questa strada. Negli anni ha già integrato e rielaborato funzioni simili, ma questa volta la scelta di creare un’app separata indica un tentativo più deciso di costruire uno spazio dedicato a questo tipo di comunicazione.

Perché Instagram sta cambiando

Dietro questa mossa c’è un cambiamento più profondo. I social principali stanno diventando sempre più dominati da contenuti suggeriti dagli algoritmi, spesso prodotti da creator o da account che non fanno parte della cerchia personale degli utenti.

In questo contesto cresce il bisogno di ambienti più privati, dove condividere momenti senza dover pensare a like, visibilità o performance. Instants si inserisce proprio in questa direzione, cercando di riportare l’attenzione sulla relazione tra persone.

Un esperimento che dice molto sul futuro dei social

Non è ancora chiaro se Instants verrà lanciata a livello globale, ma il test è significativo. Meta sta cercando nuove forme di interazione che possano convivere con i feed tradizionali, sempre più affollati e guidati dall’intelligenza artificiale.

Il successo di questo approccio dipenderà dalla risposta degli utenti, ma il segnale è evidente: la comunicazione sui social non sta andando solo verso contenuti più sofisticati, ma anche verso esperienze più semplici, rapide e personali.

In questo equilibrio tra esposizione pubblica e condivisione privata si giocherà una parte importante dell’evoluzione dei social nei prossimi anni.