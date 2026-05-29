Intel Arc G3 porta Panther Lake nelle console portatili Windows e sfida AMD Ryzen Z2

Intel ha scelto la vigilia del Computex 2026 per presentare i nuovi Arc G3 e Arc G3 Extreme, chip pensati per le console portatili Windows 11.

L’obiettivo è chiaro: portare Panther Lake nel mondo degli handheld da gioco e avvicinarsi alla sfida con AMD Ryzen Z2. Una mossa attesa, perché Intel ne parlava già dallo scorso anno e poi al CES 2026. Non semplici chip per notebook compatti, quindi, ma soluzioni nate per dispositivi con schermo integrato, batteria ridotta e problemi di calore ben diversi da quelli di un portatile tradizionale.

Panther Lake e grafica Xe3: cosa cambia nei chip Arc G3

I nuovi Intel Arc G3 si basano sulla piattaforma mobile Panther Lake, nome in codice della serie Core Ultra 300, prodotta con nodo Intel 18A. Intel spiega di aver lavorato “in stretta collaborazione con i produttori hardware”: tradotto, significa attenzione a scocche, raffreddamento e gestione dei consumi degli handheld gaming PC. La CPU conta 14 core: due Performance, otto Efficient e quattro Low Power Efficient. Arc G3 arriva fino a 4,6 GHz, mentre Arc G3 Extreme tocca i 4,7 GHz.

Entrambi supportano fino a 96 GB di memoria LPDDR5X, un tetto generoso per i modelli di fascia alta, anche se resta da vedere quanti dispositivi arriveranno davvero con configurazioni così spinte. La grafica integrata è basata su Intel Xe3 e sarà venduta come Arc B390 graphics. È qui che si gioca la partita più importante: Intel deve offrire prestazioni convincenti senza trasformare le console portatili in piccoli forni. E non è un dettaglio.

La sfida ad AMD Ryzen Z2 tra prestazioni, consumi e upscaling XeSS

Il bersaglio è evidente: la famiglia AMD Ryzen Z2, oggi punto di riferimento per molti produttori di PC gaming portatili. Intel, nel materiale disponibile, non ha pubblicato benchmark indipendenti né dati completi su consumi e autonomia. Il confronto vero, quindi, andrà fatto sui prodotti finali, con giochi reali, profili energetici e temperature sotto controllo.

L’azienda parla però di prestazioni “comparabili a quelle dei gaming PC”, una promessa ambiziosa per dispositivi dove pochi watt possono cambiare tutto. A dare una mano alla parte grafica c’è XeSS, la tecnologia di upscaling basata su intelligenza artificiale di Intel: il gioco viene renderizzato a una risoluzione più bassa e poi ricostruito per aumentare il frame rate. Su schermi da 7 o 8 pollici può contare parecchio, perché un buon upscaling può fare la differenza tra una partita fluida e una piena di rinunce.

Sul fronte connessioni, i chip Arc G3 includono Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e supporto Thunderbolt 4, utile anche per collegare GPU esterne quando la console viene usata in dock. Una soluzione per pochi, certo. Ma interessante per chi vuole un solo dispositivo tra divano, viaggio e monitor di casa.

I primi handheld in arrivo: Acer Predator Atlas 8, MSI Claw 8 EX AI+ e ONEXPLAYER 3

I primi dispositivi con i nuovi Intel Arc G3 arriveranno, secondo le informazioni diffuse, non prima di giugno 2026. Tra i marchi coinvolti c’è Acer, al lavoro sul Predator Atlas 8, previsto in due versioni con Arc G3 e Arc G3 Extreme. Intel, comunque, non parte da zero in questo settore: MSI aveva già portato sul mercato modelli come Claw 8 AI+ e Claw 7 AI+, basati su chip Core Ultra 7 con architettura Lunar Lake.

Ora la casa taiwanese allarga la linea con il nuovo MSI Claw 8 EX AI+, mentre anche ONEXPLAYER 3 entrerà tra i dispositivi con piattaforma Panther Lake per handheld. La partita resta affollata e complicata, anche perché l’aumento dei costi dei componenti ha frenato una parte del mercato dei PC da gioco portatili. Intel però sembra volerci riprovare con una proposta più mirata rispetto al passato. La prova decisiva arriverà sugli scaffali e, soprattutto, nelle mani degli utenti: autonomia, rumorosità e stabilità delle prestazioni diranno molto più delle schede tecniche.