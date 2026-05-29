Snapdragon C, la scommessa di Qualcomm per rilanciare i PC Windows economici

Con la nuova piattaforma Snapdragon C, Qualcomm torna a puntare sui PC Windows economici, una fascia dove autonomia, silenziosità e prezzo contano spesso più della potenza pura.

La nuova soluzione è pensata per portare nei portatili destinati a studenti, famiglie e piccole imprese una maggiore durata della batteria, meno rumore e alcune funzioni di intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere più competitivi i notebook accessibili, senza trasformarli in macchine da prestazioni estreme ma migliorando l’esperienza quotidiana di chi li usa per studio, lavoro leggero e navigazione.

Snapdragon C, la nuova piattaforma per portatili economici: batteria, silenzio e AI

La piattaforma Snapdragon C nasce per chi cerca un notebook semplice, moderno e dal prezzo contenuto. Qualcomm parla a quel pubblico che guarda prima di tutto al costo, senza però voler rinunciare a un portatile scattante nelle attività di tutti i giorni. L’azienda promette autonomia per l’intera giornata, uso fluido, dispositivi freschi e silenziosi, oltre a una NPU integrata per gestire funzioni di AI sui laptop entry-level. In concreto: web, video in streaming, videolezioni, documenti, posta e programmi da ufficio. Non workstation, insomma. Piuttosto computer da zaino, da banco di scuola, da reception o da tavolo di cucina.

Kedar Kondap, Senior Vice President e General Manager Compute and Gaming di Qualcomm Technologies, ha spiegato che l’obiettivo è portare “esperienze di computing moderne a nuovi pubblici”, indicando in particolare studenti, famiglie e piccole attività a contatto con i clienti. È linguaggio da comunicato, certo. Ma il senso è chiaro: prendere alcune caratteristiche già viste sui PC Snapdragon più costosi, come la ripresa rapida dallo standby e una batteria gestita meglio, e portarle su macchine più accessibili.

Acer, HP e Lenovo preparano i primi modelli: si parte dai 300 dollari

I primi marchi pronti a usare Snapdragon C saranno Acer, HP e Lenovo, secondo quanto comunicato da Qualcomm. I notebook arriveranno nei prossimi mesi, anche se per ora restano diversi punti aperti: configurazioni definitive, Paesi di lancio, arrivo in Europa e prezzi dei singoli modelli. Un’indicazione, però, c’è già: Qualcomm parla di laptop entry-tier da 300 dollari in su.

Acer ha già scoperto una carta con l’Aspire Go 15, il primo portatile annunciato con la nuova piattaforma. Stando alle informazioni disponibili, potrà arrivare fino a 8 GB di memoria, 512 GB di archiviazione e avrà un display da 15,6 pollici. Manca ancora il prezzo, che in questa categoria è tutt’altro che un dettaglio. Dai produttori filtra una finestra generica: i modelli si vedranno sugli scaffali più avanti nel corso dell’anno. Abbastanza, però, per capire la direzione: Qualcomm vuole farsi trovare pronta per gli acquisti legati alla scuola e per le piccole forniture di uffici e negozi.

Prezzo, scheda tecnica e disponibilità: qui si gioca la sfida con Intel, Chromebook e iPad

La partita, per Qualcomm, si giocherà su tre fronti: prezzo, autonomia e compatibilità con Windows. I PC con chip Snapdragon hanno già mostrato qualità precise: consumi bassi, avvio rapido, meno bisogno di ventole e un uso più naturale in modalità “sempre connessa”. Il problema, finora, è stato un altro: molti modelli sono rimasti sopra la soglia dei 600 dollari, lasciando campo libero a Chromebook e iPad, soprattutto nelle scuole.

Se i nuovi PC Windows economici con Snapdragon C riusciranno davvero a stare attorno ai 300 dollari senza tagliare troppo su memoria, schermo e qualità costruttiva, Intel e AMD si troveranno davanti un rivale più credibile nella fascia bassa. Per ora, però, serve prudenza. Mancano listini ufficiali e prove indipendenti su prestazioni, compatibilità delle app e durata reale della batteria. Il segnale, comunque, è netto: Qualcomm non guarda solo ai notebook sottili da vetrina. Vuole entrare nel carrello di famiglie, scuole e piccoli uffici, dove ogni euro pesa e un portatile capace di arrivare a sera può fare la differenza.