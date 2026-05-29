Temi di essere filmato a tua insaputa per strada o in hotel? Queste App ti salvano la vita

Secondo un sondaggio, l’11% degli utenti di Airbnb ha sperimentato la presenza di telecamere nascoste nella struttura in cui alloggiava. Un dato che non riguarda solo gli affitti tra privati: casi analoghi sono stati documentati in hotel classificati, B&B e strutture ricettive di diverse categorie. Le telecamere vengono occultate in oggetti di uso comune come prese multiple e sveglie, posizionate davanti a docce e letti — luoghi in cui la privacy dovrebbe essere garantita per definizione.

Il mercato delle app per la rilevazione ha risposto a questa preoccupazione con centinaia di soluzioni disponibili su App Store e Google Play.

Come rilevare la presenza di un dispositivo che filma con App

I metodi dichiarati sono principalmente tre: il rilevamento del campo magnetico tramite il magnetometro dello smartphone, la scansione della luce infrarossa attraverso la fotocamera, e l’analisi della rete Wi-Fi per identificare dispositivi connessi non dichiarati. Applicazioni come Fing, Glint Finder, Hidden Camera Detector e Detectify sono tra le più scaricate in questo segmento.

Il punto critico è l’efficacia reale di questi strumenti. Lo smartphone, per quanto evoluto, non è un rilevatore di microspie: il rischio di produrre falsi positivi o negativi è altissimo. Il rilevamento del campo magnetico, ad esempio, reagisce a qualsiasi componente elettronico — un caricabatterie, un altoparlante, un trasformatore — generando segnali che non hanno nulla a che fare con una telecamera spia. L’efficacia varia anche in base all’hardware del singolo telefono: non tutti i dispositivi hanno lo stesso livello di sensibilità per il rilevamento di campi elettromagnetici o infrarossi.

La scansione Wi-Fi è il metodo più solido tra quelli disponibili su smartphone, ma funziona solo in condizioni specifiche. Se la telecamera nascosta utilizza una connessione diretta come il Bluetooth, o non trasmette dati sulla rete, app come Fing non sono efficaci nell’identificare il dispositivo. Le telecamere con registrazione locale su scheda SD — senza trasmissione wireless — sono invisibili a qualsiasi scansione di rete.

Per chi vuole un livello di protezione reale, il rilevatore RF con modulo di rilevamento ottico è lo strumento più professionale disponibile per uso privato: emette un segnale acustico quando intercetta le frequenze di una telecamera e usa la riflessione laser per individuarne l’obiettivo, anche nei modelli più miniaturizzati. Sono dispositivi compatti, portabili, venduti a prezzi accessibili, e non dipendono dalla qualità del sensore del proprio telefono.

Un dettaglio che emerge dai casi documentati e che raramente viene citato: Airbnb, nonostante il divieto esplicito di telecamere all’interno degli appartamenti, viene accusata di gestire i casi individualmente e privatamente, il che spesso consente ai colpevoli di eliminare le prove prima che le forze dell’ordine possano intervenire. Il che significa che l’unica tutela realmente tempestiva, in caso di scoperta, è quella che l’ospite attiva autonomamente — documentando la presenza della telecamera prima di segnalarla.

L’ispezione visiva resta, paradossalmente, il primo filtro più affidabile: controllare oggetti con piccole aperture frontali, verificare la posizione anomala di decorazioni o accessori puntati verso zone private, cercare cavi non spiegabili. Le app possono integrare questo controllo, ma non sostituirlo. La domanda che rimane aperta riguarda proprio chi si affida solo alle app: quante telecamere non vengono trovate perché il rilevamento ha dato esito negativo e ci si è fermati lì?