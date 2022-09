Intel presenta i processori Intel Core di tredicesima generazione e sono una BOMBA

In occasione di Intel Innovation, Intel ha presentato la famiglia di processori Intel Core di tredicesima generazione, guidata dall’Intel Core i9-13900K – il più veloce processore per desktop al mondo. La nuova famiglia di prodotti comprende sei nuovi processori per desktop sbloccati, con fino a 24 core e 32 thread e l’incredibile velocità di clock di 5,8 GHz per la migliore esperienza di gaming, streaming e registrazione. I processori desktop “K” Intel Core di tredicesima generazione e il chipset Intel Z790 saranno disponibili a partire dal 20 ottobre 2022, inclusi i processori boxed, le schede madri e le vendite di sistemi desktop.

I nuovi processori Intel Core: potenza e velocità

Durante la prima giornata della seconda edizione dell’evento annuale Intel Innovation, gli sviluppatori di hardware e software si sono riuniti per l’annuncio dei più recenti passi avanti verso la creazione di un ecosistema basato su principi di apertura, scelta e affidabilità – dalla promozione di standard aperti per rendere possibili i “sistemi di chip” già a livello del silicio, fino ad abilitare un’intelligenza artificiale multi-architettura efficiente e portabile. Intel ha inoltre mostrato nuovo hardware, software e servizi mirati ad aiutare l’ecosistema di sviluppatori a superare le sfide che si presentano loro e a fornire nuove generazioni di prodotti innovativi.

Riguardo ai nuovi processori Intel Core di tredicesima generazione, la nuova famiglia di prodotti comprende sei nuovi CPU per desktop sbloccati, con fino a 24 core e 32 thread e l’incredibile velocità di clock di 5,8 GHz per la migliore esperienza di gaming, streaming e registrazione. Partendo dal lancio dei processori Intel Core la famiglia di desktop Intel Core di tredicesima generazione si comporrà di 22 processori e da più di 125 design di sistemi dei partner che forniranno un’esperienza di elevato livello sia per quanto riguarda le prestazioni delle applicazioni, sia per la compatibilità della piattaforma.

Gli appassionati potranno godere dei miglioramenti di prestazioni dei processori Intel Core di tredicesima generazione tanto con le attuali schede madri con chipset Intel 600 quanto con le nuove serie Intel 700. Con il duplice supporto della più recente memoria DDR5 e della memoria DDR4, gli utenti possono godere dei vantaggi dei nuovi processori personalizzandone le configurazioni in base alle proprie preferenze e budget. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale Intel.

Disponibilità

I processori desktop “K” Intel Core di tredicesima generazione e il chipset Intel Z790 saranno disponibili a partire dal 20 ottobre 2022, inclusi i processori boxed, le schede madri e le vendite di sistemi desktop. Ulteriori dettagli sul resto della famiglia di processori Intel Core di tredicesima generazione saranno condivisi in un secondo momento.