iOS 18.1 Beta 5: adesso si possono gestire anche i selfie dal Camera Control

Con la quinta beta di iOS 18.1, Apple ha introdotto una piccola modifica al pulsante Camera Control, introdotto sugli iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Ora, nelle impostazioni del nuovo tasto virtuale, è possibile attivare la fotocamera frontale senza dover interagire direttamente con il display dell’iPhone.

iOS 18.1: le novità del Camera Control

Per accedere alla fotocamera selfie, è sufficiente aprire l’app Fotocamera premendo il pulsante di Camera Control e utilizzare un gesto di scorrimento sul pulsante stesso per passare tra le varie lenti. L’icona della persona, visibile in cima, permette di passare alla fotocamera frontale per i selfie.

Se hai impostato il Camera Control su una funzione diversa, sarà necessario aprire l’app Fotocamera, attivarlo e poi toccare lo schermo per cambiare gli strumenti. La fotocamera frontale e le opzioni delle lenti si trovano nella sezione “Fotocamere”. L’ultimo strumento che hai utilizzato sarà quello che il Camera Control aprirà per primo.

Prima di iOS 18.1, era possibile utilizzare questo gesto per scorrere tra le diverse opzioni di lente, come 0.5x, 1x, 2x e 5x (solo per i modelli Pro). Ora, la fotocamera frontale è stata inclusa tra le opzioni disponibili, rendendo più facile accedere a tutte le lenti senza dover cambiare manualmente tramite il display. Questa nuova funzione semplifica il passaggio alla fotocamera selfie, offrendo un controllo più rapido e intuitivo, soprattutto per chi desidera fare selfie senza dover toccare continuamente lo schermo. Questa aggiunta contribuisce a migliorare l’esperienza d’uso della fotocamera, rendendo ancora più fluido il passaggio tra le diverse opzioni di lente, includendo anche la selfiecam tra le scelte rapide del Camera Control.

In sintesi, con iOS 18.1 Beta 5, Apple rende più semplice l’utilizzo della selfiecam, ottimizzando l’interfaccia e migliorando la praticità per gli utenti. Ti ricordiamo di non installare software in beta prima della release ufficiale, in quanto potrebbero essere pieni di bug e/o difetti di sistema.