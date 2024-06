iOS 18 non solo Intelligenza artificiale: ecco le feature più interessanti che vedremo nel prossimo aggiornamento

Mancano pochi giorni al prossimo WWDC 2024, dove Apple svelerà nella sua completezza iOS18. Sappiamo che sarà fortemente focalizzato sull’integrazione con l’intelligenza artificiale a tutto campo. Ovviamente il focus di questa nuova versione dell’OS di Cupertino conterrà tante altre feature. Abbiamo individuato le 5 più importanti.

Icone customizzabili

Secondo Bloomberg le icone potranno essere spostate in qualunque parte del display, non saranno legate alla solita griglia. Inoltre potremo anche colorarle. L’idea è che potremmo, nell’ottica della massima leggibilità, decidere un colore specifico per app di un certo genere, magari rosse per quelle social, e blu per quelle legate ai videogiochi.

Aggiornamento Mappe

Quando si sceglie un percorso è Mappe a decidere in base a diversi parametri che abbiamo impostato quale strada percorrere. Con iOS 18 ci sarà la possibilità di creare un percorso da zero, in maniera totalmente autonoma e personalizzata.

Centro di controllo ripensato

Sarà presente un nuovo Centro di Controllo, un revamping lungamente atteso, a 7 anni dall’ultimo aggiornamento. La sezione della musica in ascolto sarà del tutto diversa, molto realisticamente vedremo la thumbnail dell’artista in riproduzione e la barra di avanzamento della traccia. Inoltre i controlli smart home di HomeKit, dovrebbero poter consentire agli utenti di scegliere autonomamente gli accessori da includere nel Centro di controllo.

Effetti di testo in Messaggi

iOS 18 aggiungerà il supporto agli effetti di testo all’app Messaggi. Secondo MacRumors, questa funzione consentirà agli utenti di aggiungere animazioni a singole parole all’interno di un messaggio. Un modo in più per rendere i propri messaggi più interattivi e intellegibili.

Nuova app Impostazioni

Sembra che iOS 18 includerà una nuova versione dell’app Impostazioni per gli utenti iPhone. La nuova app Impostazioni dovrebbe presentare un’interfaccia rinnovata con un’organizzazione migliorata e una ricerca più potente per trovare facilmente le impostazioni invece di scrollare e cliccare all’infinito.