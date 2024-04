iPhone 13 (128 GB): a soli 599€ è sempre una BUONA IDEA

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple veramente sensazionale; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 599,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. Ci riferiamo, ovviamente, all’iPhone 13 che, sin dalla sua uscita, è stato in grado di conquistare il grande pubblico per via del suo rapporto qualità-prezzo. È un device compatto, con tantissime caratteristiche degne di nota, con un design leggero e minimal, un comparto fotogragico composto da due ottiche di pregio da 12 Megapixel ciascuna, che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision e scattano fotografie superlative anche al buio. Insomma, questo è un terminale meraviglioso che noi vi invitiamo a prendere subito in considerazione: fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Il modello in questione ha 128 GB di memoria interna ed è in colorazione “Galassia”.

iPhone 13: ecco perché comprarlo

Il device di Apple è il modello entry-level della line-up del 2021; nonostante il prezzo irrisorio (oggi costa solo 599,00€), è un device pazzesco, dotato di un processore Apple Bionic A15 con modem 5G integrato, vanta una batteria interna che è in grado di assicurare un’autonomia degna di nota, ma non finisce qui. C’è uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con notch di piccole dimensioni che cela la selfiecam, il Face ID e tutti i sensori. Il comparto fotografico è composto da due lenti da 12 Megapixel ciascuna che possono scattare fotografie meravigliose anche al buio e girano video in altissima qualità, anche con un look cinematografico (grazie alla Cinema Mode, appunto).

