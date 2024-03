iPhone 15 (128 GB): a soli 799€ è sempre una buona idea

Se siete interessati/e all’acquisto di un nuovo melafonino di punta oggi non potete non prendere in considerazione l’idea di comprare iPhone 15, un prodotto super interessante che vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Pensate che su Amazon lo pagherete solo 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. A questa cifra infatti è un terminale da prendere in considerazione immediatamente se volete un gadget di punta dalle specifiche super elevate ma con un costo più basso rispetto a quello delle ammiraglie Pro e Pro Max. Il modello in questione ha 128 GB di memoria interna ed è in colorazione nera. Cosa aspettate? Fate presto prima che termini la promozione presente sul portale di e-commerce americano.

iPhone 15 su Amazon: costa poco ma offre molto

Fra le altre cose vi ricordiamo che avrete accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e a quella di due anni con il rivenditore con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva via chat o via telefono, con il supporto logistico. C’è la possibiltà di dilazionare l’importo in comode rate con Creditline di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. A questo prezzo è un best buy spettacolare, compratelo adesso prima che terminino le scorte.

iPhone 15 è un device veramente speciale che noi ci sentiamo di consigliare a tutti coloro che vogliono un top di gamma (ha le medesime specifiche tecniche di iPhone 14 Pro) con un prezzo più basso. C’è un design minimal con una scocca in alluminio e una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica wireless e quella MagSafe. Troviamo un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato che promette prestazioni di altissimo livello e il display è un pannello OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island e cornici sottili. A 799,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

