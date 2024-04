iPhone 15 Pro a 200 EURO IN MENO: chip A17 e scocca in titanio

Hai bisogno di sostituire il tuo vecchio smartphone con un modello completamente nuovo e prestante? Non ti preoccupare, in questo caso Amazon fa proprio al caso tuo proponendoti l’ottimo iPhone 15 Pro in offerta al sensazionale prezzo di soli 1039 euro, con ben 200 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino proposto dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iPhone 15 Pro: il più potente di sempre

La novità principale di questo modello è sicuramente la scocca in titanio, che conferisce particolare resistenza allo smartphone, oltre a donargli una maggior leggerezza, soprattutto se messo a confronto con le vecchie scocche in alluminio.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di iPhone 15 Pro risiede sicuramente nel suo processore A17 Pro, che garantisce delle prestazioni a dir poco formidabili: avrai la possibilità di avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti e che richiedono maggior potenza di calcolo, senza avere il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Un’altra novità molto importante risiede nel tasto Azione, presente sulla parte laterale, che ti consente di avere accesso immediato alle tue funzioni preferite.

Tutto viene trasmesso sullo splendido display Super Retina XDR da ben 6.1 pollici di diagonale, su cui potrai comodamente visualizzare tutte le tue app preferite, senza perderti nemmeno una notifica. Grazie all’elevata definizione dello schermo avrai la possibilità di guardare film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Nulla da dire anche per il comparto fotocamere, grazie soprattutto allo zoom ottico più potente di sempre mai visto su un iPhone, consentendoti di fare degli scatti davvero suggestivi, ovunque ti trovi. A dir poco sensazionale anche l’autonomia, grazie alla batteria al litio che garantisce fino a 23 ore di riproduzione video continua, permettendoti di arrivare tranquillamente alla fine della giornata.

Ti bastano appena poco più di 1000 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone top di gamma attualmente in commercio, con una fotocamera eccezionale e con un display sbalorditivo: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare questo iPhone 15 Pro in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

