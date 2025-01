iPhone 17 Air: cosa sappiamo del futuro super sottile di Apple

Apple sembra pronta a riscrivere le regole del mercato degli smartphone con il possibile lancio del nuovo iPhone 17 Air. Secondo le ultime indiscrezioni, questo dispositivo segnerà una svolta nella linea iPhone, grazie a un focus su un design ultra sottile e un posizionamento unico sul mercato.

Le voci su questo modello circolano da mesi e suggeriscono che potrebbe essere svelato nell’autunno del 2025 come parte della serie iPhone 17. Descritto come il “MacBook Air degli iPhone”, l’iPhone 17 Air non sarà né un modello entry-level né una versione premium ricca di funzionalità come la linea Pro. Invece, sarà progettato per utenti che privilegiano l’estetica e la compattezza, accettando qualche compromesso tecnico.

Il design più sottile di sempre

Lo spessore dell’iPhone 17 Air potrebbe variare tra i 5,5 mm e i 6 mm, rendendolo uno degli iPhone più sottili mai prodotti, superando il record dell’iPhone 6 (6,9 mm). Tuttavia, questa scelta potrebbe riaprire il dibattito sulla resistenza strutturale, memori dei problemi di “bendgate” riscontrati con modelli precedenti.

Innovazioni e compromessi

Per ottenere un design così sottile, Apple starebbe sviluppando nuove tecnologie, come batterie basate su batterie nanotubi di carbonio. Tuttavia, alcune fonti ipotizzano l’uso di tecnologie standard, bilanciate da componenti interni più compatti. Sul fronte fotografico, il dispositivo dovrebbe includere un singolo sensore posteriore da 48 megapixel e una fotocamera frontale da 24 megapixel, segnando un compromesso rispetto ai modelli Pro dotati di array di fotocamere più avanzati.

Hardware e display

L’iPhone 17 Air dovrebbe essere alimentato dal chip A19, accompagnato da 8 GB di RAM, e supportare le funzionalità avanzate di intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Il display, un pannello OLED LTPO con refresh rate variabile fino a 120Hz, dovrebbe avere una dimensione di circa 6,6 pollici, simile ai modelli Pro attuali.

Strategia e prezzo

Con questo nuovo modello, Apple mira a rilanciare le vendite dopo i risultati deludenti dei modelli Mini e Plus. L’iPhone_17_Air potrebbe posizionarsi come un’opzione premium, con un prezzo che potrebbe superare i 1.299 dollari, rendendolo più costoso dell’attuale iPhone 16 Pro Max. Tuttavia, alcune fonti suggeriscono che il prezzo potrebbe scendere sotto i 999 dollari, per attirare una fascia di pubblico più ampia.

Oltre a un obiettivo commerciale, l’iPhone 17 Air potrebbe rappresentare un banco di prova per nuove tecnologie, come chip wireless e modem cellulari proprietari, aprendo la strada a dispositivi futuri, tra cui un possibile iPhone pieghevole.