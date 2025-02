iPhone 17 Pro: il nuovo design della fotocamera svelato

Nuovo capitolo per il futuro degli smartphone: il prossimo iPhone 17 Pro potrebbe introdurre una rivoluzione nel design fotocamera, grazie all’adozione di una innovativa barra orizzontale per il modulo posteriore.

Le immagini trapelate, condivise dal celebre leaker Jon Prosser, mostrano un dispositivo con un look completamente rinnovato. La barra della fotocamera, più ampia rispetto ai moduli precedenti, si estenderà lungo la parte posteriore, mantenendo la disposizione delle tre lenti. Il flash LED, il microfono e il sensore LiDAR saranno invece collocati sulla destra, garantendo un design più equilibrato e armonioso.

Questa modifica rappresenta uno dei cambiamenti estetici più significativi per la gamma di smartphone Apple negli ultimi anni. La barra avrà una tonalità più scura rispetto al resto del retro del dispositivo, creando un contrasto distintivo. Nonostante il design più massiccio, il dispositivo sarà più leggero grazie all’uso di materiali avanzati, confermando l’attenzione di Apple verso innovazione e praticità.

Rumor precedenti avevano ipotizzato una configurazione a due tonalità per il retro, ma le ultime indiscrezioni smentiscono questa teoria, puntando invece su una colorazione uniforme. La nuova barra non sarà solo un elemento estetico, ma influenzerà anche il mercato degli accessori: le custodie dovranno essere riprogettate per adattarsi alle nuove dimensioni e alla posizione della barra, offrendo un’ulteriore conferma del design finale.

Come sempre, è opportuno trattare queste informazioni con cautela. Sebbene Jon Prosser abbia spesso fornito anticipazioni accurate, non tutte le sue previsioni si sono rivelate corrette. Tuttavia, il concept della barra orizzontale ha già acceso il dibattito tra gli appassionati di tecnologia.

Non resta che attendere eventuali conferme ufficiali da parte di Apple, che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Nel frattempo, la curiosità cresce: sarà davvero questa barra orizzontale a ridefinire il futuro del design degli smartphone?