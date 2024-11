iPhone e Mac da aggiornare subito: l'avvertimento urgente di Apple

Nelle scorse ore, Apple ha rilasciato due nuovi aggiornamenti per iPhone e Mac. Si tratta nello specifico delle versioni iOS 18.1.1 e macOS Sequoia 15.1.1. Che non vanno ad aggiungere nessuna funzionalità o app inedite ma che, a detta della stessa azienda californiana, sono da scaricare e installare il prima possibile.

Come già accaduto più volte in passato, anche in questo caso gli sviluppatori di Cupertino si sono focalizzati sulla sicurezza dei software e dei dispositivi stessi. Alcune ricerche hanno infatti evidenziato la presenza di vulnerabilità classificate come zero-day, ossia che non sono state scovate prima del momento del loro sfruttamento. E ci sarebbero già centinaia di dispositivi a rischio, motivo per cui è bene correre subito ai ripari.

Aggiornamento di sicurezza per iPhone e Mac: perché installarlo ora

Le due nuove versioni dei sistemi operativi di iPhone e Mac sono tra le più importanti delle ultime settimane. Il motivo? Vanno a correggere alcune vulnerabilità riguardanti WebKit e JavaScriptCore, utilizzati per poter gestire al meglio i contenuti web su Safari. Ma non solo, perché anche molte applicazioni ufficiali di Apple sfruttano i due sistemi.

Come spiegato dall’OEM di Cupertino stessa, le vulnerabilità zero-day individuate darebbero modo agli hacker di eseguire un codice maligno in grado di ottenere l’accesso ai dispositivi colpiti. E le conseguenze potrebbero essere disastrose. Si va dall’installazione di malware fino alla possibilità di eseguire attacchi cross-tipe scripting.

Nella lente d’ingrandimento sarebbero finiti tutti gli iPhone dalla versione XS alle successive, i Mac con processore Intel, gli iPad Pro dalla terza generazione in poi, gli iPad Air dalla terza generazione in sù, gli iPad dalla settima generazione a seguire e gli iPad mini dalla quinta generazione. Se hai uno di questi dispositivi, puoi procedere ora con l’aggiornamento andando in Impostazioni e Aggiornamento Software. Dopo aver scaricato l’ultima versione disponibile, potrai installarla subito o durante la notte.