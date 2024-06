It Wallet: patente e tessera sanitaria su app IO dal 15 luglio

Arriva It Wallet, il portafoglio digitale italiano: a partire dal 15 luglio, potremo finalmente dire addio a carte e tessere fisiche per portare con noi sempre i documenti essenziali come la tessera sanitaria, la patente e la carta europea della disabilità. Il nuovo servizio sarà disponibile in fase sperimentale sull’app Io nel corso del mese di luglio, permettendo di avere a portata di mano tutti i documenti necessari in modo semplice e sicuro.

A partire da metà luglio, circa mille persone selezionate riceveranno un messaggio che avvisa dell’attivazione del nuovo servizio di documenti digitali su App IO. Questa fase pilota servirà per testare il funzionamento del sistema e individuare eventuali criticità. Successivamente, entro ottobre, tutti i cittadini maggiorenni potranno richiedere di attivare i tre documenti digitali (patente, tessera sanitaria e carta d’identità) sull’app. La carta d’identità digitale, inizialmente prevista per ottobre, dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno. It Wallet, oltre ad integrarsi nell’app IO, diventerà anche un’applicazione autonoma nel corso del tempo. Questo permetterà di includere una gamma ancora più ampia di documenti digitali, tra cui passaporto, tessera elettorale e, a partire dal 2025, molti altri. L’obiettivo è quello di creare un unico punto di riferimento digitale per tutti i documenti personali e i certificati, semplificando la vita dei cittadini e riducendo la necessità di portare con sé documenti cartacei.