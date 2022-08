Italia, è allarme sextortion tra i giovani: Instagram corre ai ripari e stringe le regole per i minorenni

Dopo l’allarme lanciato ieri dalla polizia postale italiana che ha denunciato un forte aumento dei casi di pornografia tra minori ed estorsione a sfondo sessuale sui social, molte app e servizi si sono messi all’opera per cercare di arginare questo triste fenomeno. Tra questi Instagram, uno dei social network più diffusi e utilizzati a livello globale anche dai giovanissimi, che da molto tempo è al lavoro per rendere sempre più sicura la piattaforma per i suoi utenti, anche attraverso una serie di filtri e di funzioni che utili agli utenti (e ai loro genitori, nel caso di minorenni) ad avere un maggiore controllo dei contenuti sensibili.

Instagram, ancora filtri dei contenuti sensibili

Meta, società proprietaria di Instagram, ha annunciato pertanto che verrà implementata una nuova funzione che imposterà automaticamente il filtro dei contenuti sensibili su Meno per tutti i nuovi utenti di età inferiore a 16 anni, in tutte le aree tranne che nella sezione Esplora. L’obiettivo è far sì che gli adolescenti si imbattano il più raramente possibile, se non mai, in contenuti potenzialmente sensibili e account che pubblicano tali contenuti.

Tra i tipi di contenuti che Instagram considera “sensibili” ci sono le rappresentazioni di violenza, e i post “sessualmente espliciti o allusivi”, come quelli che mostrano persone in abiti trasparenti. Nonostante la piattaforma rimuova periodicamente foto e video con tali contenuti, capita ancora che qualcosa sfugga alla sua attenzione, pertanto ritiene che sia utile poter dare agli stessi utenti più “armi” per potersi difendere da sé. Soprattutto i più giovani.

Per proteggere per esempio gli adolescenti, e fare in modo che non siano contattati da adulti, sta introducendo nuove funzioni per impedire a questi ultimi di inviare messaggi a utenti minorenni che non li seguono. Ad esempio, se un adulto prova a inviare un messaggio a un adolescente che non lo segue, riceverà una notifica e saprà che non è possibile inviare direct alla persona in questione. Tornando alla nuova funzione per il controllo della visibilità sul materiale ritenuto sensibile, attivando il filtro, Instagram potrebbe nascondere anche la visualizzazione di post che promuovono l’uso di alcuni prodotti particolari.

Ad esempio tabacco, sigarette elettroniche e farmaci. D’altronde Instagram in tal senso è sempre stata piuttosto chiara: “Le linee guida della community delineano il tipo di contenuto che può essere presente su Instagram, con lo scopo di proteggere le persone. Non sono consentiti incitamento all’odio, bullismo o altri elementi che potrebbero presentare un danno per le persone”. Qualsiasi impostazione, comunque, sarà come sempre modificabile in qualsiasi momento.