JBL Tune 500, piccolo, piccolissimo prezzo ma qualità audio top!

JBL non è solo cuffie Premium Bluetooth wireless, è anche capace di realizzare dispositivi cablati che riescono a far combaciare grande qualità con un prezzo accessibile. Nulla di nuovo sotto il sole JBL, l’azienda californiana, è da sempre campionessa del rapporto qualità prezzo. Con Tune 500 JBL torna dove tutto era iniziato potremmo dire, quello delle cuffie a padiglione stereo cablate, e lo fa senza scendere a compromessi sull’audio come suo solito. Il tutto poi all’insegna di uno SCONTO Amazon davvero allettante: MENO 30%, che ci fa pagare queste cuffie 21 euro invece che 30 euro! Piccolo prezzo ma grande qualità sonora!

Piccola spesa, massima resa!

JBL Tune 500 costano poco, ma rispetto a qualsiasi altro paio di cuffie dal prezzo budget, si è sicuri di portarsi a casa un dispositivo con caratteristiche peculiari solide e standard qualitativi elevati. JBL Tune 500 sono innanzitutto comode, leggere e dotate di archetto e padiglioni ben imbottiti. Questa significa due cose: non affaticano dopo un lungo utilizzo e soprattutto isolano bene dai rumori esterni.

Ovviamente oltre alla comodità c’è anche la super qualità audio made in JBL. Grazie a driver da 32 millimetri il suono è potente e nitido, con bassi profondi e potenti, esaltati dalla tecnologia proprietaria JBL Pure Bass che li rende protagonisti della scena ma senza andare a detrimento dei medi e degli alti. Più in generale il suono restituito dalle cuffie è decisamente piacevole e ben equilibrato.

Ci sono anche alcune feature decisamente interessanti e comode. Essendo una cuffia cablata il cavo è ovviamente antigroviglio. Potrete annodarlo anche nei modi peggiori intorno alle cuffie ma in un secondo tornerà bello teso. E sempre per rimanere in zona cavo, qui è presente il tasto multifunzione per gestire musica e chiamate in tutta tranquillità!

