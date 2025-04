Jeff Bezos e Lauren Sanchez: nozze da sogno a Venezia

Tre giorni di festeggiamenti, 200 invitati d’élite e una spesa stimata di circa 30 milioni di euro: questi sono i numeri del tanto atteso matrimonio Venezia tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La coppia celebrerà il loro “sì” sull’isola di San Giorgio dal 24 al 26 giugno 2025, trasformando la città lagunare in un evento di lusso senza precedenti.

Gli ospiti, che includeranno celebrità e figure di spicco del mondo degli affari e della politica, saranno accolti in tre degli hotel più prestigiosi di Venezia: l’Aman Venice, il Gritti Palace e il St. Regis. Con suite che raggiungono i 9.000 euro a notte, solo l’ospitalità avrà un costo stimato di 2,7 milioni di euro. Gli spostamenti tra le location saranno garantiti da un mega yacht, il Koru, e da isole private riservate per assicurare la massima riservatezza.

Ospiti vip come Leonardo DiCaprio con Vittoria Ceretti, Oprah Winfrey, Katy Perry e Orlando Bloom hanno già confermato la loro presenza. Anche figure politiche come Bill Gates, Kim Kardashian, Jared Kushner e Ivanka Trump saranno presenti, con voci che parlano persino di un invito per Donald Trump, nonostante le recenti tensioni commerciali tra Italia e Stati Uniti.

La città di Venezia, rappresentata dal sindaco Luigi Brugnaro, ha assicurato una gestione adeguata dell’evento, sebbene non siano mancate preoccupazioni, sollevate da testate come il Guardian, sull’impatto di un tale evento su una città già affollata di turisti.

Inizialmente previsto ad Aspen, il matrimonio è stato spostato in Italia grazie all’intervento dello stilista Domenico Dolce. Si vocifera che Lauren Sanchez potrebbe indossare un abito firmato Oscar de la Renta, seguendo i consigli di Anna Wintour, direttrice di Vogue. Questa scelta ricorda le celebrazioni veneziane di George Clooney e Amal Alamuddin, sottolineando ancora una volta il fascino intramontabile della Serenissima per eventi di alto profilo.

La coppia è stata avvistata a Milano presso la maison Dolce e Gabbana, alimentando ulteriori speculazioni sui dettagli della cerimonia e sull’abbigliamento. L’evento ha già attirato l’attenzione mediatica globale, non solo per il glamour, ma anche per le implicazioni culturali e logistiche che comporta.

Con un parterre di ospiti d’eccezione, una location unica e dettagli curati nei minimi particolari, il matrimonio di Bezos e Sanchez promette di entrare nella storia delle celebrazioni di lusso, diventando un punto di riferimento per eventi futuri di tale portata. Resta da vedere come Venezia e i suoi abitanti affronteranno l’inevitabile afflusso di curiosi e giornalisti.