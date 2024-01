Just Dance 2024 per Nintendo Switch a PREZZO RIDICOLO su Amazon (34,99€)

Il videogioco Just Dance 2024 per Nintendo Switch è in offerta a 34,99 euro su Amazon, grazie al maxi sconto del 42% sul prezzo consigliato di 59,99 euro. L’articolo è venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata, con la consegna prevista entro la giornata di domani ordinandolo oggi stesso.

Con gli oltre 2.000 acquisti registrati nell’ultimo mese, il nuovo capitolo di Just Dance figura nella lista dei videogiochi più amati dagli utenti. E non poteva essere altrimenti, considerata la piattaforma coinvolgente che gli sviluppatori del gioco sono stati in grado di creare con quest’ultima versione.

Just Dance 2024 per Nintendo Switch in sconto del 42% su Amazon

L’edizione 2024 di Just Dance include universi inediti e più di 40 nuovi brani musicali che spaziano da pezzi originali, rivelazioni virali e grandi successi globali.

Stagione dopo stagione arriveranno brani inediti, nuove ricompense e un riepilogo dettagliato dei progressi compiuti. Inoltre potrai prendere parti ad eventi stagionali con playlist e brani gratis disponibili per periodi limitati.

Segnaliamo infine che il prodotto non viene venduto con una scheda di gioco, ma al suo interno c’è soltanto il codice per il download. Per poter giocare, è richiesto un account Ubisoft, un abbonamento attivo alla piattaforma (venduto a parte) e un account valido della console.

Approfitta subito del maxi sconto di Amazon per risparmiare qualcosa come 25 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se sei un utente Prime, riceverai Just Dance 2024 senza pagare le spese di spedizione.

