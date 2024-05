Kabosu, il cane conosciuto per i mille meme come Doge è morto. Aveva 18 anni

Kabosu è forse il cane più famoso di internet, è lo è da quando ancora non c’era moda delle pagine Instagram o Tik Tok dedicate ai nostri amici a quattro zampe. Kabosu, uno splendido esemplare di Shiba Inu, è diventato famoso quasi per caso. Il padrone, Atsuko Sato lo aveva salvato da cucciolo nel 2008 da un allevamento intensivo che aveva intenzione di sopprimerlo. La fama è arrivata nel 2010 quando Atsuko Sato ha postato una foto di Kabosu sul divano con le zampe incrociate e lo sguardo tra il divertito e l’annoiato. Nacque così il famoso Doge Meme. Sono passati 14 anni da allora, ma ancora oggi il muso di Kabosu è una delle icone più riconoscibili di tutta internet.

Un simbolo universale

Il successo del meme Doge è stato così universale che nel 2013 gli ingegneri Billy Markus and Jackson Palmer fondarono una criptovaluta chiamata Dogecoin, ancora attiva e dal valore, oggi, di 0,15 euro. Il Dogecoin divenne talmente famoso che anche Elon Musk si interessò alla valuta. Da icona quale era si meritò anche una statua del valore di 100.000 dollari nel parco di Sakura Furusato poco fuori Tokyo, il parco preferito da Kabosu realizzata coi fondi di un’azienda di criptovalute chiamata Own The Doge. Senza dimenticare che è stato anche un valutatissimo NFT, scambiato nel 2021 per circa 4 milioni di dollari!

Negli anni i padroni di Kabosu hanno fatto molta beneficenza, raccogliendo tantissimo denaro. In nome di Kabosu Save the Children ha ricevuto 1.000.000 di dollari, la singola donazione più alta mai ricevuta.

Kabosu ha vissuto una lunga e bella vita, amato dai propri padroni e da tutta internet. Negli ultimi due anni ha combattuto con problemi al fegato e con la leucemia e se ne è andato nel sonno senza soffrire.