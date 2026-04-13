Ken il Guerriero è già su Prime Video: le prime due puntate del nuovo anime sono online

Ken il Guerriero è tornato davvero, e questa volta non si parla più soltanto di trailer, annunci o nostalgia: il nuovo anime è già partito su Prime Video con le prime due puntate disponibili anche per il pubblico italiano.

Per chi si sta chiedendo se il ritorno di Hokuto no Ken sia già realtà, la risposta è sì. Il nuovo adattamento ha debuttato tra il 10 aprile in Giappone e l’11 aprile in streaming internazionale, e adesso le prime due puntate sono già visibili su Prime Video. Questo cambia completamente il taglio della notizia, perché non si tratta più di un progetto da attendere, ma di una serie che ha già iniziato a mostrarsi al pubblico e a farsi discutere.

La novità interessa non solo chi è cresciuto con la serie storica, ma anche chi conosce il personaggio soprattutto per fama. Il nuovo anime nasce infatti come un reboot completo, pensato per ripercorrere la storia del manga con una sensibilità produttiva contemporanea. L’idea non è semplicemente rimettere in circolo un titolo leggendario, ma riportarlo sullo schermo con un impianto più vicino all’opera originale, senza il peso delle modifiche televisive che avevano segnato la vecchia versione animata degli anni Ottanta.

Le prime due puntate sono già online

Su Prime Video risultano già disponibili i primi due episodi, che segnano l’avvio del racconto in un mondo devastato dalla guerra nucleare e dominato dalla violenza. Al centro resta naturalmente Kenshiro, maestro dell’Hokuto Shinken, figura simbolica di un immaginario che ha segnato intere generazioni. Il tono resta duro, diretto, post-apocalittico, ma il nuovo anime prova a presentarlo con un linguaggio visivo aggiornato e con un passo più vicino al manga.

Per il pubblico di oggi questo è il vero punto di interesse. Non si guarda soltanto a un classico che ritorna, ma a come quel classico viene riscritto nel presente. Il remake prova infatti a tenere insieme due esigenze diverse: rispettare il peso culturale di Ken il Guerriero e allo stesso tempo offrire una forma abbastanza nuova da avere senso anche per chi non ha un legame forte con la serie originale.

Quando escono i prossimi episodi

La partenza non si ferma ai primi due episodi. Il calendario iniziale è già stato impostato in modo abbastanza serrato, perché il 17 aprile sono attesi insieme il terzo e il quarto episodio. È un dettaglio utile per chi sta decidendo se iniziare subito o aspettare ancora qualche giorno per avere più materiale da vedere. In questa fase, dunque, la distribuzione è più ravvicinata rispetto a quella classica di una sola puntata a settimana.

È una scelta che può aiutare la serie a costruire più rapidamente la propria presenza online, soprattutto nei primi giorni, quando curiosità e confronto con la versione storica sono inevitabilmente più forti. Per una produzione di questo tipo, i primi episodi servono non solo a presentare il nuovo progetto, ma anche a chiarire subito che tono intende avere.

Un ritorno fedele, ma non senza discussioni

Le prime reazioni mostrano già il cuore del dibattito. Da una parte c’è chi apprezza il fatto che il remake sembri più aderente al manga, con un’impostazione meno filtrata rispetto alla serie televisiva storica. Dall’altra emergono osservazioni sul comparto visivo, in particolare sull’uso della CGI (Computer Generated Imagery) e sulla resa di alcuni momenti d’azione. È normale, però, che un titolo così iconico venga osservato con un livello di attenzione molto più alto rispetto a una serie qualsiasi.

In ogni caso, il dato più concreto resta questo: il nuovo anime di Ken il Guerriero non è più una promessa. È già disponibile, ha già acceso il confronto tra vecchi fan e nuovi spettatori, e nei prossimi giorni inizierà a far capire se questo ritorno riuscirà davvero a trovare un equilibrio tra memoria, fedeltà e modernizzazione.