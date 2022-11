Kindle Paperwhite: leggi QUELLO che vuoi DOVE vuoi (rivoluzione)

La rivoluzione digitale è qualcosa che fa storcere sempre il naso ai lettori, ma una volta che provi Kindle Paperwhite non torni più indietro. E’ difficile abituarsi? Io ci ho messo un paio di libri circa, ma credimi: lo ho sempre in borsa e me lo porto ovunque.

Da quando l’ho scoperto ho aumentato la mia lista di libri notevolmente, GoodReads ne è testimone. Per questo ora che è in promozione grazie al Black Friday 2022, è un acquisto imperdibile. Disponibile nella nuova edizione a soli 129,99€ non te lo perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Kindle Paperwhite: tutto quello che devi sapere

Non è carta ma lo sembra. Purtroppo l’odore inconfondibile delle pagine e dell’inchiostro sono un qualcosa a cui dire arrivederci, ma la comodità di poter leggere veri e propri mattoni tenendo in mano un peso piuma? Ti metti nel letto o ovunque ti voglia come vuoi, senza neanche disturbare grazie allo schermo retroilluminato.

Personalizzi i font, la grandezza, la spaziatura di ogni libro che leggi adattandolo ai tuoi gusti e non sforzando mai gli occhi. Con 8 GB di spazio ci tieni dentro una biblioteca e mezza per non scendere a compromessi. In più è impermeabile, completamente, quindi in inverno te lo porti nella vasca da bagno e in estate al mare.

Non ti preoccupare, la batteria non si scarica in una giornata… anzi: puoi andare avanti almeno una settimana senza difficoltà. E se hai Prime accedi a una selezione di libri gratis con Prime Reading. Se invece ti vuoi abbinare c’è anche Kindle Unlimited che funziona praticamente come Netflix ma per i lettori.

Insomma, un solo dispositivo ma mille possibilità diverse. Con i DPI che ha puoi leggere anche le tue graphic novel preferite senza strizzare gli occhi.

Cosa aspetti? Non perderti Kindle Paperwhite in offerta al Black Friday 2022 di Amazon e portalo a casa a soli 129,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

