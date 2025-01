Kit di pulizia elettronico 10-in-1 a mini prezzo: offerta a tempo limitato

Per rendere impeccabili i tuoi gadget tech, prova questo Kit di pulizia elettronico 10-in-1 Ordilend! Oggi è disponibile su Amazon a soli 16 euro con uno sconto conveniente del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere il set domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno andando a ruba!

Kit di pulizia elettronico 10-in-1 Ordilend: tutte le funzionalità

Il Kit di pulizia elettronico 10-in-1 Ordilend è un set ideale per igienizzare tutti i tuoi gadget tech, come il computer, gli auricolari, lo smartphone, il tablet e così via.

Nello specifico, la spazzola retrattile è morbida e moderatamente dura, ed è in grado di rimuovere la polvere senza provocare graffi. La mini spazzola ad alta densità è l’ideale per una pulizia profonda tra i tasti più piatti della tastiera del laptop, mentre l’estrattore per tasti è professionale per una tastiera esterna con copritasti rimovibili.

Il set include anche due penne combinabili: la penna con punta in metallo rimuove facilmente lo sporco nei fori degli auricolari con la spugna floccata che pulisce la polvere dalla custodia di ricarica dove non è facile da raggiungere. La penna di plastica, invece, è professionale per l’obiettivo del telefono o della fotocamera.

È compreso nel set uno spry lucidante e un panno spesso 2 mm (progettato ad angolo retto per adattarsi meglio ai quattro angoli dello schermo del PC) che rimuove efficacemente le macchie ostinate dallo schermo e da tutte le parti del PC senza lasciare traccia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.