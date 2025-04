La cometa cornuta 12P/Pons-Brooks illuminerà il cielo di Pasqua 2024

Settant’anni di attesa stanno per concludersi con un fenomeno celeste straordinario: il ritorno della cometa 12P/Pons-Brooks, meglio conosciuta come “cometa cornuta”. Con il suo aspetto unico e la luminosità imprevedibile, questo evento astronomico rappresenta un’opportunità irripetibile per gli appassionati di osservazione del cielo. L’appuntamento è fissato per la notte di Pasqua 2024, quando questa cometa tornerà a illuminare il cielo italiano, dopo un’assenza di oltre sette decenni.

Un viaggio lungo due secoli

La storia della cometa 12P/Pons-Brooks inizia nel lontano 12 luglio 1812, quando l’astronomo Jean-Louis Pons la scoprì per la prima volta. Fu poi riscoperta nel 1883 da William Robert Brooks, da cui deriva il nome che porta ancora oggi. Questa cometa si distingue per la sua attività criovulcanica, responsabile degli spettacolari “outburst” che ne intensificano improvvisamente la luminosità. Tali esplosioni di gas e polveri, unite alla sua forma peculiare che ricorda il “Millennium Falcon”, la rendono un soggetto affascinante per la comunità scientifica e per gli osservatori amatoriali.

Gli appassionati di osservazione astronomica in Italia avranno l’opportunità di ammirare la cometa guardando verso l’orizzonte nord-ovest, nella costellazione di Andromeda. Il momento ideale sarà circa un’ora e mezza dopo il tramonto. Durante il mese di aprile, la cometa potrebbe diventare visibile a occhio nudo, raggiungendo il picco di luminosità all’inizio del mese. Tuttavia, a partire dalla metà di aprile, l’osservazione potrebbe diventare più complessa dal nostro emisfero.

Per ottenere una visione ottimale, si consiglia di allontanarsi dall’inquinamento luminoso delle città e di utilizzare strumenti come telescopi o binocoli. Inoltre, chi non potrà osservarla direttamente avrà la possibilità di seguire una diretta streaming organizzata dal Virtual Telescope Project, prevista per il 12 marzo alle 19:30.

Un’opportunità che attraversa le generazioni

Con un periodo orbitale di circa 71 anni, la cometa 12P/Pons-Brooks viaggia fino ai confini del Sistema Solare prima di tornare nei cieli terrestri. Dopo la sua apparizione del 2024, il prossimo incontro con questa cometa avverrà solo nel 2095, rendendo l’osservazione di quest’anno un’occasione unica per la maggior parte delle persone.

La cometa non è solo un fenomeno astronomico, ma anche un simbolo di connessione tra le generazioni. Con la sua forma caratteristica e la lunga scia luminosa, promette di lasciare un ricordo indelebile in chi avrà la fortuna di ammirarla. Che si tratti di scattare una foto o semplicemente di osservare il cielo primaverile, la cometa 12P/Pons-Brooks rappresenta un invito a riscoprire la meraviglia dell’universo.

Prepararsi per l’evento

Non dimenticate di pianificare in anticipo la vostra serata di osservazione. Verificate le previsioni meteo, individuate un luogo con cieli scuri e preparate l’attrezzatura necessaria. Per chi desidera approfondire l’esperienza, ci sono numerose risorse online che offrono informazioni dettagliate sulla traiettoria e le caratteristiche della cometa. Non lasciatevi sfuggire questo spettacolo unico: il cielo di Pasqua 2024 promette di essere davvero memorabile.