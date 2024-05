La corsa a GameStop e AMC è al capolinea? Questa prevendita su Solana ha raccolto $ 2 milioni

Negli ultimi giorni è tornata alla ribalta una moda che sembrava essersi spenta da ormai qualche anno, ovvero quella delle meme stock.

Chi non ha seguito il mercati nel (non molto) lontano 2021, avrà comunque sentito al telegiornale o almeno letto su qualche social del miracolo di GameStop.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una nota catena di vendita di videogiochi al dettaglio in copia fisica, la quale è andata in crisi da ormai molti anni per via dello sviluppo del digitale.

Un po’ come Blockbuster ai suoi tempi, GameStop sembrava ormai un “uomo morto che cammina” nel mondo della finanza, destinata a una inesorabile bancarotta.

Il miracolo della community e della FOMO però, hanno completamente cambiato le carte in tavola nel 2021, quando tramite un tam-tam su social e piattaforme gaming migliaia di investitori occasionali si sono riversati su questo titolo.

Per farla breve, questo è risultato in una delle più maestose bull run che Wall Street abbia mai visto, col titolo GameStop che è arrivato a valere oltre 70 dollari da una quotazione iniziale di circa 50 centesimi.

Sì, oltre 100x nel mondo delle stock in pochissimi giorni, sospinto da una FOMO e una passione esagerata degli utenti.

Se questa storia è stata sotto gli occhi e nelle orecchie di tutti, sorte simile ma un po’ meno conosciuta è stata quella di AMC, una compagni a di trasmissioni americana.

Queste due meme stock, definite così perché senza nessun valore a livello di azienda (o quasi nullo), sono ormai dei veri e propri meme viventi ma che, come dimostra il mondo, possono ancora dare tanto.

Una storia che si ripete?

Negli ultimi giorni è sembrata ripetersi la storia del 2021 o, per lo meno, sembra essere tornata a verificarsi una situazione simile.

Le quotazioni dei titoli di GameStop (GME) e AMC sono tornati al centro delle attenzioni della community, com GME che ha fatto registrare un 3x circa in pochi giorni e AMC altrettanto in un lasso di tempo davvero breve e per via di qualche tweet sui social.

Quindi è tempo di una nuova bull run per queste meme stock? In realtà è presto per dirlo, il prezzo sta tornando a sgonfiarsi e non sembra esserci la base per il ripetersi della favola.

La storia non si ripete mai identica per due volte e, quello che nel 2021 era stato un vero e proprio incendio, oggi potrebbe essere un mero fuoco di paglia. Certo, la conferma di questo l’avremo solo nei giorni a venire.

Da meme stock a meme coin

La mania dei meme è come un uragano, passa e va rapidamente ma crea dei veri e propri sconquassi che sono difficilmente prevedibili.

Chi avrebbe mai potuto predire i miracoli di Dogecoin, Shiba o WIF? Certamente pochissimi ma, se qualcosa ci hanno insegnato è che occorre tenere gli occhi aperti per cogliere i segnali premonitori e le possibili gemme.

Una di queste potrebbe essere Sealana, la meme coin di una foca in sovrappeso che punta a cavalcare l’onda indomabile delle meme coin su Solana degli ultimi mesi.

Oggi si trova in prevendita con oltre 2 milioni di dollari accumulati, ma si tratta solo di un inizio che sembra vole dar seguito a molto di più.

Quello che la distingue è la diversità in un mondo dominato dai cani. Una foca panciuta è certamente un meme attorno ai quali è più facile creare una community solida, dato che chi è stufo dei cani non ha molte alternative.

Se Sealana riuscirà a ripetere i miracoli di altri meme famosi come Doge o GME solo il tempo potrà dircelo ma, gli investitori più spericolati, potrebbero volere qualche SEAL nel loro portafogli.