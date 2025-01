La Corte Suprema conferma il bando di TikTok negli Stati Uniti

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha ufficialmente confermato il bando di TikTok, respingendo il ricorso della società cinese ByteDance. La decisione, che entrerà in vigore il 19 gennaio, segna un momento decisivo per la popolare piattaforma di social media, utilizzata da oltre 170 milioni di americani. La normativa obbliga ByteDance a vendere TikTok o a subire un divieto completo nel Paese.

Questa sentenza arriva al termine di un lungo e complesso dibattito legale e politico. ByteDance aveva richiesto l’annullamento della legge, sostenendo che violasse il principio di libertà di espressione. Tuttavia, i giudici hanno deliberato all’unanimità che il Congresso ha agito in modo costituzionale. Con questa decisione, il futuro dell’app appare incerto, con un possibile blocco già a partire da domenica, proprio alla vigilia dell’insediamento del presidente eletto Donald Trump.

Nonostante Trump si fosse in precedenza dichiarato contrario al bando, il suo intervento potrebbe rivelarsi determinante. Tra le opzioni considerate c’è l’emissione di un possibile ordine esecutivo che sospenderebbe temporaneamente il divieto, permettendo a TikTok di continuare a operare mentre si esplorano soluzioni alternative, come la ricerca di un nuovo acquirente. Questo approccio consentirebbe all’amministrazione di guadagnare tempo, evitando di penalizzare gli utenti e i creatori di contenuti statunitensi che utilizzano la piattaforma.

Nel frattempo, stanno emergendo speculazioni su una possibile acquisizione di TikTok da parte di Elon Musk. Sebbene non vi siano ancora conferme ufficiali, questa ipotesi potrebbe rappresentare un punto di svolta significativo per il futuro dell’app. L’interesse di Musk potrebbe non solo garantire la continuità di TikTok negli Stati Uniti, ma anche aprire la strada a nuove strategie di sviluppo e innovazione per la piattaforma.

La vicenda riflette le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina nel settore tecnologico, con timori legati alla sicurezza dei dati e all’influenza delle aziende cinesi sul mercato globale. La decisione della Corte Suprema potrebbe stabilire un precedente cruciale per la regolamentazione futura delle piattaforme digitali straniere negli Stati Uniti.

Intanto, milioni di utenti di TikTok attendono con ansia ulteriori sviluppi. L’eventuale intervento di Donald Trump o una possibile acquisizione da parte di Elon Musk potrebbero cambiare radicalmente il destino dell’app. Tuttavia, resta da vedere se queste mosse saranno sufficienti a mitigare le preoccupazioni politiche e legali che hanno portato al bando.